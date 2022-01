Hannover

Wer als Spitzenmanager bei Bahlsen einen Arbeitsvertrag unterschreibt, muss befürchten, alsbald schon wieder über die Aufhebung des Kontrakts verhandeln zu müssen. Der Verschleiß an Führungskräften in den vergangenen Jahren steht in starkem Kontrast zum Bild des betulich-soliden Traditionsunternehmens, das der Konzern in der Öffentlichkeit von sich zeichnet. Aus dem bitteren Streit innerhalb der Familie, der schließlich zur Aufspaltung des Unternehmens in die Bereiche „süß“ (Bahlsen-Gebäck) und „salzig“ (Lorenz-Snacks) führte, ist ein Dauerkonflikt mit den angestellten Managern geworden.

Kunden sind den Keksen oft von Kindheit an treu geblieben

Wenn das Unternehmen bei der Entwicklung neuer Produkte und der Auffrischung der Marke ein ähnliches Tempo vorgelegt hätte wie bei den Wechselspielen in der Geschäftsführung, stünde man heute deutlich besser da. Stattdessen ist Bahlsen zu einem Sinnbild für Stagnation geworden. Dass sich der Konzern in Deutschland immer noch Marktführer nennen kann und auch in Europa weiterhin zu den größten Herstellern zählt, ist allein der Anhänglichkeit der Kunden zu verdanken, die ihren Keksen oft von Kindheit an treu geblieben sind.

Die Familie ahnt jedoch, dass sich dieser relative Erfolg nicht ewig fortschreiben lässt. Bahlsen muss eine Antwort auf die heikle Frage finden, wie sich die mit viel Tradition aufgeladene Marke verjüngen lässt, ohne die Stammklientel zu verprellen. Sichtbar wird der Reformwille bisher vor allem in neuen Farben und Verpackungen für die altbekannte Ware. Echte Innovationen fehlen hingegen – seit dem Pick-Up-Riegel von 1999 ist den Produktentwicklern kaum Neues eingefallen, was bei Konsumenten und Einzelhändlern für ein frischeres Image hätte sorgen können.

Von Jens Heitmann