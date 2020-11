Hannover

Messen sind auch Rituale. Ganze Branchen haben sich darauf verständigt, ihre Entwicklungszyklen auf den immer gleichen Termin auszurichten, um neue Produkte gesammelt zu präsentieren. Dafür war den Ausstellern bisher kein Aufwand zu groß: Sie haben Maschinen und Mitarbeiter für wenige Tage über weite Strecken verfrachtet, hohe Summen in ihre Stände investiert und Hotelpreise toleriert, die oft an Wucher grenzten. Letztere wurden auch von den Fachbesuchern hingenommen, weil der komprimierte Auftritt ihrer Lieferanten die Auftragsvergabe erleichtert.

Deutsche Leitmessen sind internationale Marken

Den deutschen Messegesellschaften ist es gelungen, sich auch im Ausland als Gastgeber solch regelmäßiger Zusammenkünfte zu etablieren – ihre Leitmessen sind so zu internationalen Marken geworden. Diese Expansion hat den Veranstaltern geholfen, das eher stagnierende Geschäft an den heimischen Standorten zu stabilisieren. Diesem Zweck sind auch die Anstrengungen geschuldet, die Ausstellerauftritte in den Hallen mit digitalen Angeboten zu verknüpfen. Zugleich erleichtert es die Kundenbindung.

Überdies bieten solch hybride Formate einen gewissen Schutz gegen Versuche neuer Konkurrenten, Messen komplett auf Onlineplattformen zu verlegen. Jetzt zeigt sich, dass ein Nebeneinander von stationärer und virtueller Präsenz mitten in der Pandemie auch ein Zwischenschritt auf dem zähen Weg zurück zur Normalität sein kann. Selbst eine Hannover Messe in kleiner Besetzung wäre schon ein großes Hoffnungszeichen – für den Veranstalter, für die Aussteller und für die Wirtschaft insgesamt. Die Industrieschau mag ihren Nimbus als Konjunkturbarometer eingebüßt haben, als Symbol sollte man sie nicht unterschätzen.

Von Jens Heitmann