Gerhard Oppermann ist neuer Präsident der IHK Hannover

Die Industrie- und Handelskammer ( IHK) Hannover hat einen neuen Präsidenten. Die Vollversammlung wählte den stellvertretenden Vorstandssprecher der Hannoverschen Volksbank, Gerhard Oppermann, zum Nachfolger von Christian Hinsch, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Der 59 Jahre alte Oppermann sitzt seit 2012 im IHK-Plenum und wurde 2016 zum Vizepräsidenten gewählt. Er gilt als guter Kenner der regionalen Wirtschaftsszene. Im Vorstand der Volksbank ist er verantwortlich für Firmenkontakte. Er stelle sich „der Herausforderung gern – auch in dem Wissen, dass die IHK Hannover im Leistungsspektrum gut aufgestellt ist und mit der ‚Marktführerschaft‘ niedriger Beiträge vorn in der ersten Liga spielt“, sagte Oppermann. Digitalisierung auch bei den Abläufen in der Kammer sowie die Fachkräftegewinnung würden seine großen Themen.

Kammer vor wichtigen Veränderungen

Die IHK steht vor Umbrüchen: In diesem Jahr wird auch der langjährige Hauptgeschäftsführer Horst Schrage in den Ruhestand gehen. Seine Nachfolgerin wird Maike Bielfeldt von der IHK Stade. Zudem verlässt die Kammer voraussichtlich im Jahr 2023 ihren Stammsitz am Schiffgraben und zieht an den Bischofsholer Damm.

Der neue Präsident der IHK Hannover, Gerhard Oppermann (2. v. r.), mit seinem Vorgänger Christian Hinsch (r.), dem Hauptgeschäftsführer Horst Schrage und dessen designierter Nachfolgerin Maike Bielfeldt. Quelle: IHK

Zu Vizepräsidenten ernannte die Vollversammlung aus dem Raum Hannover Thomas Flemming (Mecklenburgische Versicherung), Thomas Heitmann (HTP), Robert-Andreas Hesse ( Möbel Hesse, Garbsen), Ariane Reinhart ( Continental) sowie Maria Carmen del Weber (Weber & Surmann-Immobilien).

Außerdem wurden gewählt: Stefan Kühn ( Kühn Sicherheit, Hildesheim), Carl-Otto Künnecke (Künnecke Verwaltungsgesellschaft, Holzminden), Lars Roshop ( Hotel Roshop, Barnstorf), Axel Schulz (Schubs GmbH, Hameln) und Birgitt Witter-Wirsam (Carl Hasselbach GmbH, Rosdorf).

Von Conrad von Meding