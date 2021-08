Wiesbaden

Nach der schrittweisen Lockerung der Corona-Beschränkungen machen Hoteliers und Gastwirte in Deutschland wieder bessere Geschäfte. Die Umsätze des Gastgewerbes waren nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Juni real – also bereinigt um Preisänderungen – um fast 62 Prozent höher als im Vormonat.

Damit ist die Branche allerdings immer noch weit von ihrem gewohnten Niveau entfernt. Die Erlöse lagen um knapp 41 Prozent unter den Umsätzen vom Februar 2020, dem letzten Monat vor der Corona-Krise. Nach einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) bangen etwa 37 Prozent der Betriebe weiterhin um ihre Existenz.

Besonders kräftig profitierten Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe von den wieder erlangten Freiheiten. Sie konnten ihre Umsätze im Juni gegenüber dem Vormonat mehr als verdoppeln. Die Erlöse waren damit aber immer noch um knapp 50 Prozent geringer als vor Corona. Die Bundesländer hatten das Verbot touristischer Übernachtungen von Mai an schrittweise aufgehoben. In der Gastronomie legten die Umsätze von Mai auf Juni um 45 Prozent zu. Sie waren damit aber noch um rund ein Drittel unter dem Niveau von vor Beginn der Pandemie.

Fachkräfte gesucht

Dem Gastgewerbe fehlen aber nicht nur Einnahmen – es mangelt auch an Fachkräften. „Grob gesagt haben uns 85 Prozent der Beschäftigten in der Pandemie die Treue gehalten, und 15 Prozent haben sich nach Jobs in anderen Bereichen umgesehen“, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges. Im Gastgewerbe habe es im Mai 2021 rund 162.000 sozialversicherungspflichtige Stellen weniger gegeben als im Mai 2019.

Angesichts geschlossener Restaurants und Hotels und der Unsicherheit, wie die Pandemie weiter verläuft, hätten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Alternativen etwa im Einzelhandel oder in der Logistik gesucht, erklärte Hartges. Teilweise seien Beschäftigte des Gastronomiegewerbes gezielt von Firmen in anderen Branchen abgeworben worden.

Von Friederike Marx und Jens Heitmann