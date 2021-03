Hannover

Die Ankündigung selbst kann nicht mehr überraschen: Seit die Deutsche Aktuarvereinigung im Dezember vorgeschlagen hatte, den Garantiezins bei klassischen Lebensversicherungen vom nächsten Jahr an deutlich zu senken, war es nur eine Frage der Zeit, bis das Bundesfinanzministerium aus der Empfehlung eine Verordnung machen würde. Angesichts der Niedrigzinspolitik der Notenbanken gibt es dazu keine Alternative. Der Zeitpunkt indes erstaunt – wegen der Folgen der Entscheidung für die Riester-Rente hatte man in der Branche vor der Bundestagswahl nicht mehr mit einem Vollzug gerechnet.

Während im Neugeschäft mit klassischen Lebensversicherungen bereits viele Verträge ohne komplette Kapitalgarantien angeboten werden, gibt es diese Möglichkeit bei der Riester-Rente bisher nicht: Hier schreibt der Gesetzgeber eine Beitragsgarantie vor. Ein abgesenkter Garantiezins bringt die Anbieter folglich in die Bredouille, da sie auch sicherstellen müssen, dass die Kunden am Ende der Laufzeit mindestens ihre eingezahlten Beiträge zurückbekommen. In der Konsequenz führt das dazu, dass die Versicherer eher darauf bedacht sind, das Kapital zu verwahren als zu vermehren – das macht die geförderte Vorsorge für Sparer unattraktiv.

Deshalb hatte die Bundesregierung für diese Legislaturperiode eine Reform der Riester-Rente versprochen. Entsprechende Vorschläge liegen längst auf dem Tisch, auch mit Blick auf eine Flexibilisierung der Kapitalgarantie. Dass Handlungsbedarf besteht, ist unstrittig: Die Zahl der Riester-Verträge stagniert seit Jahren bei 16 Millionen. Auf ihren letzten Metern im Amt scheint die große Koalition dafür aber nicht mehr die nötige Kraft zu haben.

Von Jens Heitmann