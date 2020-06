Führungskrise bei VW: Diess stand offenbar kurz vor dem Rauswurf

Hannover

Die Führungskrise bei Volkswagen spitzt sich zu. Am Montag musste VW-Konzernchef Herbert Diess die Führung der VW-Kernmarke abgegeben. Doch das war wohl nur ein Kompromiss, um das Unternehmen nicht noch weiter in Schwierigkeiten zu bringen. Nach HAZ-Informationen stand Diess in der Aufsichtsratssitzung offenbar kurz vor dem Rauswurf. Grund dafür waren demnach öffentliche Anschuldigungen des Konzernchefs gegen den Aufsichtsrat.

Wie jetzt bekannt wurde, hatte Diess in vergangenen Woche in einer Managerrunde vor 3400 Führungskräften einzelnen Kontrolleure Straftaten und fehlende Integrität vorgeworfen, weil sie kritische Interna des Unternehmens an die Presse durchgesteckt haben sollen. „Das sind Straftaten, die im Aufsichtsratspräsidium passiert sind und dort offensichtlich zugeordnet werden können“, soll Diess laut „ Handelsblatt“ gesagt haben.

Teilnehmer der Sitzung waren schockiert

Konkret geht es dabei offenbar um einen Medienbericht, nachdem der Vorstandsvorsitzende angeblich die Verfahrenseinstellung gegen ihn im Dieselskandal mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung verknüpfen wollte. Ob er so etwas tatsächlich im Präsidium gesagt hat, ist aber unklar. Zudem waren Details über anhaltende Probleme in der Produktion des neuen Golf 8 bekannt geworden. In der Videokonferenz soll der Manager davor gewarnt haben, dass der Aufsichtsrat das Unternehmen schwäche.

Dem Vernehmen nach sollen Teilnehmer der Sitzung und auch Mitglieder des Kontrollgremiums schockiert von diesen Äußerungen des Vorstandschefs gewesen sein. Von einem „rechtlich schwerwiegenden Vorgang“ war die Rede. Es gebe keinen größeren GAU, als den eigenen Aufsichtsrat vor Tausende Leuten zu beleidigen, hieß es. Diess sei jetzt „angezählt“, sagte einer. Eine Ablösung in absehbarer Zeit sei nicht ausgeschlossen.

Auch Diess ’ Entlassung war ein Thema

Nicht nur bei VW wird gemutmaßt, das der sonst eher beherrschte Diess sich durch den zunehmenden Druck auf ihn zu der Äußerung hat hinreißen lassen. Die Absatzzahlen des Unternehmens sind in der Corona-Krise eingebrochen. Auch der Umstieg auf die Elektromobilität verläuft nicht reibungslos. Zudem schwelt offenbar seit Längerem ein Konflikt zwischen Konzernchef und Arbeitnehmerseite.

Bei der Sondersitzungen des Aufsichtsrats ist nach HAZ-Informationen auch diskutiert worden, Diess zu entlassen. Laut „ Handelsblatt“ hätten juristische Bedenken das verhindert. Aus Unternehmenskreisen hieß es zudem, dass auch die Rücksicht auf die Beschäftigten und die Märkte eine Rolle gespielt hätten. Am Montag teilte Volkswagen mit, dass Diess zum 1. Juli die Leitung des Tagesgeschäfts der wichtigen Kernmarke VW Pkw an den bisherigen Co-Markengeschäftsführer Ralf Brandstätter abgeben wird. Der Konzern betonte, es gehe dabei um eine Neuordnung der Strukturen sowie „mehr Freiraum“ für Diess in der Steuerung der Gesamtstrategie.

Ein Sprecher wiegelt ab

Ein Konzernsprecher sagte am Dienstag, es sei nicht die Absicht des Top-Managers gewesen, die eigenen Kontrolleure anzugreifen: „Dr. Diess wollte nicht zum Ausdruck bringen, dass sich Mitglieder des Aufsichtsrats strafbar gemacht haben.“ Die Äußerungen seien „im Kontext von Presseberichten getätigt worden, für deren Grundlage in wiederholten Fällen offensichtlich vertrauliche Informationen auch zu Themen des Aufsichtsrats an Medien gelangt waren“.

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD), Mitglied im Präsidium des VW-Aufsichtsrates und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU), ebenfalls Aufsichtsratsmitglied, wollten unter Verweis auf das Aktienrecht keinen Kommentar abgeben. Wie es hieß, will sich der Aufsichtsrat aber möglicherweise heute noch zu den Vorgängen äußern.

Von Marco Seng