Der Flughafen Hannover hat bis Mitte August einen drastischen Rückgang der Passagierzahlen verkraften müssen. Von Langenhagen sind bis dahin nur rund 1,1 Millionen Reisende gestartet – dies bedeutet ein Minus von 72 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Jahr 2019 hatte der Airport insgesamt rund 6,3 Millionen Passagiere gezählt.

Etwa jeder zehnte Fluggast in Hannover hatte Mallorca als Ziel. Daher belasten die Reiseabsagen durch die Tui und andere Reiseveranstalter den Flughafen besonders, auch wenn die Lufthansa-Tochter Eurowings die Insel immer noch ansteuert. Trotz der neuerlichen Reisewarnungen für das spanische Festland und die Balearen hofft der Flughafen Hannover jedoch darauf, bis zum Jahresende auf etwa 2 Millionen Passagiere zu kommen.

Mehr Reisen in andere Regionen?

Dieses Ziel hatte der Airport Anfang Juli nach der Wiederaufnahme der touristischen Flüge formuliert. „Daran halten wir fest, obwohl die weitere Entwicklung wieder unsicherer geworden ist“, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. Die Hoffnungen ruhen unter anderem auf vermehrten Flüge auf die Kanarischen Inseln, für die keine Reisewarnungen vorliegen, und auf neuen Strecken – etwa nach Ägypten.

Nach oben geht die Entwicklung am Airport nur bei der Luftfracht, die sich in den ersten sechs Monaten des Jahres von 4200 auf fast 8800 Tonnen mehr als verdoppelt hat. In der Bilanz könne dies aber die Rückgänge im Passagierverkehr nicht wettmachen, hieß es.

„Keine Staatshilfe notwendig“

Ursprünglich hatte das Unternehmen für dieses Jahr mit einem operativen Gewinn gerechnet – inzwischen gelten rote Zahlen als sicher. Der Flughafen verfüge nach heutigem Stand jedoch über ausreichend finanzielle Mittel, um ohne Staatshilfe durch die Krise zu kommen, sagte der Sprecher. Von den 1500 Beschäftigten befinden sich vier Fünftel in Kurzarbeit, die bis Ende Februar nächsten Jahres läuft. In der Politik wird bereits über eine Verlängerung der Kurzarbeit auf 24 Monate diskutiert. „Wir hoffen sehr darauf, dass das auch so kommt“, sagte der Airport-Sprecher. Ein Abbau von Stellen sei nicht geplant.

In der Branche viele Jobs bedroht

In der gesamten Luftfahrtbranche verursachte die Corona-Pandemie enorme Einbußen. Nach Einschätzung des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) ist jede zweite der rund 1,1 Millionen direkt und indirekt mit der Fliegerei verbundenen Stellen akut bedroht. Allein bei den deutschen Airlines und Flughafengesellschaften arbeiteten insgesamt 83.000 Beschäftigte in Deutschland kurz. „Wir erleben die tiefste Krise der zivilen Luftfahrt“, sagte BDL-Präsident Peter Gerber.

Der internationale Passagierverkehr war Mitte März wegen der Corona-Reisebeschränkungen abrupt zusammengebrochen und danach nur sehr schleppend wieder angelaufen. Im April und Mai ruhte der Flugverkehr fast vollständig. Insgesamt fehlten nach BDL-Angaben an den deutschen Flughäfen im ersten Halbjahr rund 66 Prozent der Passagiere. Die Ticketpreise für die verbliebenen Flüge lagen dabei um etwa 9 Prozent über dem Niveau aus dem Vorjahr bei gleichzeitiger geringerer Auslastung der Maschinen.

„Reiseblockaden müssen verschwinden“

Man müsse nach Wegen suchen, wie auch in Corona-Zeiten sicher geflogen werden könne, sagte Gerber. „Die Langstrecke muss wieder möglich werden“, betonte der Lufthansa-Manager. „Die Reiseblockaden müssen verschwinden.“ Der BDL hat daher ein Pilotprojekt mit Corona-Schnelltests vorgeschlagen, um wieder mehr Passagierflüge zwischen Europa und den Vereinigten Staaten zu ermöglichen. Die Tests sollten auf beiden Seiten des Atlantiks anerkannt werden und höchstens 48 Stunden alt sein. Nach Angaben des Verbands haben sich die amerikanischen Behörden offen für die Vorschläge und ihre schnelle Umsetzung gezeigt, während es in Europa noch eine eher zögerliche Haltung gebe.

Von Jens Heitmann