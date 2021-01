Hannover

Die Verkehrsflughäfen in Deutschland sollen insgesamt eine Milliarde Euro Corona-Hilfen erhalten – je zur Hälfte vom Bund und den Ländern. Am Donnerstag hat die Finanzministerkonferenz der Bundesländer einem entsprechenden Vorschlag des Bundes mit großer Mehrheit zugestimmt. Der Bund muss noch nachziehen, weil die Zahlungen bisher nicht im Haushalt eingeplant sind. Der Flughafen Hannover in Langenhagen würde 20 Millionen Euro aus dem Paket bekommen. „Wir begrüßen das hochgradig“, sagte Geschäftsführer Raoul Hille.

60 000 Stellen gefährdet?

Die Lage an den Airports ist nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Luftfahrt (BDL) extrem angespannt. Wegen der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Passagiere im vergangenen Jahr im Schnitt um 75 Prozent verringert. Von den bundesweit rund 255 000 Arbeitsplätzen bei Fluggesellschaften, Flugsicherung und an Flughäfen drohten in den nächsten Jahren 60 000 wegzufallen, schätzt der Branchenverband.

Bei den Hilfen geht es vor allem um die Erstattung sogenannter Vorhaltekosten aus dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr. Die Flughäfen mussten trotz der Reiseflaute den Betrieb aufrechterhalten, um Rückholflüge für Urlauber oder Flüge zum Transport etwa von Schutzkleidung im Staatsauftrag gewährleisten zu können.

Der Flughafen Hannover soll bereits von seinen Anteilseignern – der Stadt Hannover, dem Land Niedersachsen und dem Investor Icon – Bürgschaften in Höhe von insgesamt 60 Millionen Euro bekommen, mit denen Kredite abgesichert werden sollen. „Wenn wir Corona-Hilfen erhalten, müssen wir das nicht in voller Höhe in Anspruch nehmen oder können den dahinter liegenden Kredit schneller zurückzahlen“, sagte Hille.

Hoher Verlust

In Langenhagen sind im vergangenen Jahr nur 1,5 Millionen Passagiere abgefertigt worden – 2019 waren es 6,3 Millionen gewesen. Das Frachtflugaufkommen nahm zwar zu – dennoch führt der Passagierrückgang laut Hille unter dem Strich zu einem finanziellen Minus im „mittleren zweistelligen Millionenbereich“.

Die Mitarbeiterzahl bei dem Unternehmen ist inklusive der Tochtergesellschaften um 200 auf 1500 gesunken. Der Stellenabbau dürfte sich fortsetzen. „Wir haben aber keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen und werden dies auch künftig nicht tun“, betonte der Flughafenchef. Ein Großteil der Belegschaft befinde sich seit März vergangenen Jahres in Kurzarbeit.

Wie das Jahr 2021 verlaufen wird, hängt vom in Langenhagen dominierenden Tourismusgeschäft ab. Hille erwartet einen Neustart auf niedrigem Niveau im Frühjahr, eine weitere Belebung im Sommer und eine Rückkehr zum üblichen Volumen im Herbst. „Wenn die Leute fliegen dürfen, dann tun sie das auch. Das zeigen die Erfahrungen aus dem vergangenen Sommer“, sagte er.

2023 wieder Gewinne?

Sollte es trotz aller Corona-Risiken so kommen, dürfte der Flughafen bis zum Jahresende etwa drei Millionen Passagiere registrieren und erneut rote Zahlen schreiben. Eine Rückkehr in die Gewinnzone strebt Hille für das Jahr 2023 an. Damit ist er optimistischer als der BDL, der erwartet, dass bei den Passagierzahlen erst zwei Jahre später wieder das Vorkrisenniveau erreicht wird. Hilles Argument: „Der Tourismusverkehr wird eher wieder wachsen als das Aufkommen bei Geschäftsreisen.“

