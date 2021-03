Herr Hille, die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 zu einem hohen Verlust geführt. Der Schuldenberg des Flughafens wächst im laufenden Jahr auf bis zu 200 Millionen Euro. Wie gehen Sie damit um?

Der Flughafen Hannover steht damit ja alles andere als allein. Wir waren vorher ein kerngesundes Unternehmen und haben im Gegensatz zu vielen anderen Flughäfen in Deutschland schwarze Zahlen geschrieben. Das hat sich durch Corona schlagartig verändert. Aber wir haben durch frühzeitiges konsequentes Gegensteuern noch schlimmere finanzielle Folgen verhindert und brauchen weder ein Gesellschafterdarlehen noch eine Spritze zum Eigenkapital. Uns hilft die Bürgschaft der Anteilseigner, die wir bekommen haben, um uns am Kapitalmarkt frisches Geld zu besorgen. Dadurch ist unsere Finanzierung gesichert. Außerdem haben wir ein intaktes Geschäftsmodell.

Erleben wir derzeit also nur eine zeitlich begrenzte Belastungsprobe dieses Geschäftsmodells?

Ja. Ich bin der festen Überzeugung, dass es einen zügigen Wiederanlauf geben wird, wenn wieder geflogen werden darf – und dass wir dann auch wieder bessere Ergebnisse schreiben. Beim Tourismus wird das schneller gehen als bei den Geschäftsreisen, aber das kommt dem Flughafen Hannover zugute. Entscheidend ist, in welchem Umfang Linien- und Charterflüge möglich sind und wie es mit Einreisebestimmungen und Quarantäneregeln weitergeht. Derzeit können die Fluggesellschaften nur für höchstens sechs Wochen in die Zukunft planen.

Woher nehmen Sie dann Ihren Optimismus?

Ich nenne einmal Mallorca als Beispiel. Die Insel wird seit gut einer Woche nicht mehr als Risikogebiet eingestuft, Reisende müssen nach der Rückkehr nicht mehr in Quarantäne. Die fünf Fluggesellschaften, die von Hannover aus Mallorca anfliegen, sind alle an Bord geblieben und bieten allein in den Osterferien 95 Verbindungen an.

Zur Person Raoul Hille, gebürtiger Bremer, ist seit mehr als 17 Jahren Geschäftsführer der Flughafen Hannover Langenhagen GmbH. Er löste bei seinem Amtsantritt die Doppelspitze mit Heinz Eisenberg und Gerd Hennighausen ab. Der 60 Jahre alte Wirtschaftsingenieur und Hobbypilot hat sein Berufsleben fast ausschließlich in der Luftfahrtbranche verbracht – in unterschiedlichen Funktionen bei der Lufthansa, bei der Betriebsgesellschaft der Moskauer Flughäfen und als Geschäftsführer beim Reisevertriebssystemspezialisten Start Amadeus. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Aber Corona wird schon Spuren hinterlassen, oder?

Ja. Ziel muss es jetzt sein, den Rucksack an Schulden zügig zu reduzieren und wieder höhere Margen zu erwirtschaften. Wir haben mit Icon einen Anteilseigner, der für sein Investment nachvollziehbar eine entsprechende Rendite erwartet.

Was hat das für Konsequenzen?

Investitionen erstrecken sich über einen längeren Zeitraum und werden auf betrieblich notwendige Maßnahmen reduziert. Auch beim Personalbestand werden wir noch schlanker werden müssen – über Vorruhestand, Altersteilzeit, Fluktuation und befristete Verträge, die wir leider nicht verlängern können. Zur Größenordnung kann ich aktuell noch nichts Genaues sagen. Bei Services für die Reisenden, für die wir in der Vergangenheit mehrfach ausgezeichnet worden sind, wird es dort, wo es vertretbar ist, kleinere Abstriche geben.

Ihr Vertrag als Geschäftsführer läuft bis Ende 2022. Wollen Sie noch einmal verlängern?

Nein, bei aller Wehmut, den Flughafen zu verlassen, weiß ich ihn für die Zukunft gut aufgestellt. Bereits bei der Vertragsverlängerung vor drei Jahren habe ich mitgeteilt, dass ich danach aufhören möchte. Ich freue mich dann auf schon lange geplante private Projekte.

Wie geht es in der Geschäftsführung weiter?

Die gegenwärtigen Diskussionen in den Gremien laufen tendenziell auf eine Doppelspitze hinaus – also zwei Geschäftsführer. Die Einarbeitung durch mich und der Übergang können langfristig erfolgen. Erste konkrete Weichenstellungen dafür stehen voraussichtlich im zweiten Halbjahr an.

Von Bernd Haase