Hannover

Gelebte Kundennähe ist es beileibe nicht, wenn Geldhäuser allerorten Filialen schließen. Aber wollen die Kunden überhaupt noch Nähe?

Seit 2008 ist in Deutschland etwa jede dritte Banken- und Sparkassenfiliale aufgegeben worden. Glaubt man den Geldinstituten, dann liegt es vor allem daran, dass die Kunden mit den Füßen abstimmen. Sie kommen immer seltener in die Zweigstellen. Ob Überweisung oder Kontoauszug: Das Alltagsgeschäft lässt sich längst bequem von zu Hause erledigen. Aber: Hin und wieder muss eben doch ein Kreditvertrag geschlossen oder ein Anlagegespräch geführt werden, und dabei geht es oft um große Summen. Da möchten viele Kunden eben doch gern persönlich mit einem Bankmitarbeiter sprechen.

Wer eingeschlagene Weg ist riskant

Mit dem Einsparen von Filialen verringern die Geldhäuser ihre Ausgaben enorm. Das ist nötig, denn sie verdienen wegen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank immer weniger an Krediten und müssen für Spareinlagen sogar Negativzinsen zahlen. Der eingeschlagene Weg ist trotzdem riskant. Branchenexperten rechnen damit, dass von den heutigen Filialen bis 2030 noch einmal jede zweite verschwinden könnte. Wenn aber das Filialnetz zu sehr ausgedünnt wird, dann gibt es für die Kunden nur noch wenige Argumente, den regional verwurzelten Geldhäusern treu zu bleiben. Im Internet lockt die Konkurrenz der Direkt- und Onlinebanken, die ganz ohne Filialen auskommen. Beratung gibt es dort per Hotline oder Chat, Bargeld bekommt man an der Supermarktkasse.

Noch haben die bekannten, filialstarken Geldhäuser das Vertrauen des Großteils der deutschen Kunden. Das aber leidet, je unpersönlicher der Kontakt wird.

Von Conrad von Meding