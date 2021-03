Berlin/Hannover

Mit einem vorerst deutlich reduzierten Angebot will das Fernbusunternehmen Flixbus den Verkehr wieder aufnehmen. Seit Mittwoch können dafür im Internet Tickets gebucht werden. „Wir fahren unser Netz entsprechend der Nachfrage wieder hoch“, sagte Geschäftsführer André Schwämmlein. Zunächst sollen demnach rund 40 Ziele angesteuert werden, darunter stark nachgefragte Strecken wie Berlin–Hamburg oder Berlin–München.

Für Hannover sind zunächst keine innerdeutschen Verbindungen im Angebot. Los geht es vom Zentralen Omnibusbahnhof am kommenden Freitag mit einer Tour über Linz und Graz nach Zagreb. Eine Woche später folgen dann Fahrten in Richtung Niederlande und Belgien unter anderem mit den Zielen Amsterdam und Antwerpen sowie über Posen nach Warschau in Polen.

Vom 24. Juni an auch wieder Fernzüge

In normalen Zeiten bietet Flixbus allein in Deutschland täglich rund 400 Fahrten an. Platz- und Reservierungsbeschränkungen soll es beim Neustart nicht geben. „Neben hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards haben wir die Kapazitätsanzeige, mit der Kunden bei der Buchung sehen, welche Fahrten stark ausgelastet sind“, erklärte Schwämmlein. Vom 24. Juni an sollen auf allen zuvor verfügbaren Strecken auch wieder Fernzüge der Marke Flixtrain unterwegs sein. Der Geschäftsführer äußerte sich zuversichtlich, dass die Nachfrage insgesamt schnell zurückkehren werde.

Flixbus hatte wegen der Corona-Krise die Fahrten in Deutschland Anfang November vollständig eingestellt und einen geplanten Neustart zu Weihnachten abgesagt. Die Firma beauftragt Busunternehmen, mit deren Fahrzeugen die Reisen durchgeführt werden. „Diese Partner haben die Krise bislang nahezu alle überstanden“, sagte Schwämmlein.

Von Matthias Arnold und Bernd Haase