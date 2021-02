Hannover

Facebook lebt von seinen Nutzern – das gilt für die Inhalte wie für die Daten, die sie beim Besuch des Portals hinterlassen. Die dargebotenen Neuigkeiten bekommt das vermeintlich soziale Netzwerk bisher gratis, das Surfverhalten seiner Mitglieder kann der Konzern zu Geld machen, weil diese Informationen der Werbewirtschaft viel wert sind. Dass Verlage und andere Medienanbieter über die Ausbeutung ihrer Leistungen nicht eben glücklich sind, konnte Facebook bisher ziemlich egal sein: Trotz diverser Drohungen hat es bisher kaum zielführende Schritte gegeben, dem Unternehmen ernsthaft Gegenleistungen abzutrotzen.

Techriesen sprechen nicht mit einer Stimme

Das könnte nun anders werden. In Australien sollen Internetriesen erstmals örtliche Medienunternehmen dafür bezahlen, wenn sie deren Inhalte verbreiten. Der Markt dort mag für Facebook und Google nicht der wichtigste sein, doch der Streit mit der Regierung in Canberra wird weltweit mit großer Aufmerksamkeit verfolgt – was dort am Ende im Gesetzbuch stehen wird, dürfte den Umgang mit den kalifornischen Konzernen in Zukunft weltweit bestimmen.

Der Druck zeigt Wirkung. Während Google inzwischen zögernd bereit ist, die Produzenten von Inhalten an seinen Einnahmen zu beteiligen, setzt Facebook auf Eskalation und hat wichtige Nachrichtenseiten gesperrt. Die unterschiedlichen Reaktionen erklären sich aus den Geschäftsmodellen: Für Google sind belastbare Nachrichten wichtig, damit die Suchmaschine des Konzerns für Nutzer attraktiv bleibt. Facebook hingegen kann auch mit Fake News und Geschichtchen aller Art gut leben – solange Interesse da ist. Dass die Techgiganten nicht mit einer Stimme sprechen, muss für Regulierungsbehörden nicht schlecht sein.

Von Jens Heitmann