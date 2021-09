Experten erwarten „größere Gaspreiswelle“

Hannover

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland müssen in diesem Winter mit höheren Heizkosten rechnen. Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox haben 32 Energieversorger für September und Oktober Erhöhungen ihrer Gaspreise um durchschnittlich 12,6 Prozent angekündigt. Dies hängt damit zusammen, dass die Erdgaspreise an den Energiemärkten kräftig gestiegen sind.

„Wir erwarten in diesem Herbst eine größere Gaspreiswelle“, sagte Verivox-Energieexperte Thorsten Storck, dessen Unternehmen selbst Strom- und Gasverträge gegen Provision vermittelt, am Montag. Der hannoversche Versorger Enercity will seine Preise in diesem Jahr nicht weiter erhöhen, wie ein Unternehmenssprecher erklärte. Die Stadtwerke hatten ihre Strom- und Gaspreise im April um fast 9 beziehungsweise 7 Prozent angehoben.

Noch im Frühjahr 2020 war Erdgas verhältnismäßig günstig gewesen. Seit dem vergangenen Winter ist der Rohstoff aber jedoch Monat für Monat teurer geworden. An den sogenannten Spotmärkten, an denen Erdgas kurzfristig gehandelt wird, haben sich die Preise seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Das schlägt sich auch in den allge­mei­nen Lebens­hal­tungs­kos­ten in Deutsch­land nieder.

Viel weniger Erdgas in den Speichern

Experten sehen mehrere Gründe für den Preisanstieg. Nach der Erholung der Konjunktur habe sich die weltweite Nachfrage wieder normalisiert, sagte Fabian Huneke vom Beratungsunternehmen Energy Brainpool. Dies gelte vor allem für Asien. Der dortige Bedarf an Flüssigerdgas (LNG) beeinflusse auf den eng verflochtenen Märkten auch das Preisniveau in Europa. Hinzu kommt, dass die europäischen Gasspeicher nach dem vergleichsweise kalten Winter weniger Gas enthalten als sonst üblich. Hierzulande sind sie derzeit zu weniger als zwei Dritteln gefüllt, wie aus den Daten der Betreiber hervorgeht. Vor einem Jahr waren es knapp 95 Prozent. Die über ganz Deutschland verteilten unterirdischen Speicher gleichen vor allem im Winter Verbrauchsspitzen aus. Rund 23 Milliarden Kubikmeter Gas können dort gelagert werden. Das ist etwa ein Viertel der jährlich in Deutschland verbrauchten Erdgasmenge.

Warum die gelagerten Gasmengen geringer sind, ist unter Fachleuten umstritten. Ausfälle und Wartungsarbeiten an der Gasinfrastruktur hätten zur Folge gehabt, „dass die Gasspeicher nicht so stark wie sonst üblich über den Sommer gefüllt werden konnten“, sagte Eren Çam vom Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität Köln. Beim RWE-Konzern verweist man zudem auf das Auslaufen der Erdgasproduktion in den Niederlanden. Auch das hohe Preisniveau könnte eine Rolle spielen, hieß es beim Konkurrenten Uniper. Unternehmen scheuten sich, zu viel teures Gas vorrätig zu halten.

Vorwürfe gegen Gazprom

Darüber hinaus gibt es Spekulationen über eine möglicherweise künstliche Verknappung des Angebots durch den russi­schen Gazprom-Konzern. Der über eine Tochterfirma betriebene Speicher in Rehden bei Diepholz, der zu den größten in Europa zählt, war Mitte September zu weniger als 5 Prozent gefüllt. Nach Anga­ben der Inter­es­sen­ver­tre­tung Gas Infra­st­ruc­tu­re Europe ist die Gasmen­ge, die an der Verdicht­er­sta­ti­on Mall­now in Bran­den­burg ankom­mt, seit Ende Juli rück­läu­fig. Das könne darauf hindeuten, dass Russ­land weni­ger Gas durch die Jamal-Europa-Pipe­line leite, hieß es.

Die Grünen wittern dahinter politische Motive. „Die Situation bei den leeren Gazprom-Speichern in Deutschland und Europa dürfte bewusst herbeigeführt worden sein“, meint deren stellvertretender Fraktionschef im Bundestag, Oliver Krischer. Deutschland drohe damit „eine Situation mit Erpressungspotenzial“, sagte er mit Blick auf noch ausstehende Genehmigung für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Ein Kreml-Sprecher hat kürzlich Vermutungen zurückgewiesen, dass Russland etwas mit der aktuellen Preisrallye zu tun habe. Laut RWE ist Gazprom vertragstreu. „Alle unsere Lieferanten und Handelspartner, darunter Gazprom, erfüllen ihre Lieferverpflichtungen“, betonte ein Sprecher.

Von Claus Haffert und Jens Heitmann