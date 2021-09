Braunschweig

Der früher VW-Konzernchef Martin Winterkorn muss sich in der Folge des Diesel-Skandals bei Volkswagen in einem weiteren Strafverfahren vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Die 6. Große Strafkammer hat die Anklage der Staatsanwaltschaft Berlin wegen falscher uneidlicher Aussage aus dem April zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet, teilte das Landgericht am Montag mit.

Die Staatsanwaltschaft wirft Winterkorn vor, er habe im Januar 2017 vor dem Abgasuntersuchungsausschuss des Bundestags falsch ausgesagt. Winterkorn hatte vor den Abgeordneten erklärt, er habe nicht beziehungsweise erst im September 2015 davon erfahren, dass in Dieselmotoren des Konzerns sogenannte Abschalteinrichtungen verbaut wurden, die bei der Zulassung im Labor zu besseren Abgaswerten führen. Laut Anklage war Winterkorn tatsächlich bereits seit Mai 2015 darüber im Bilde, dass die Motorsteuerungssoftware die Abgaswerte im Testbetrieb manipuliert.

Betrugsverfahren bereits anhängig

Beim Landgericht Braunschweig ist bereits ein weiteres Strafverfahren gegen den früheren Konzernchef anhängig. Der Vorwurf der falschen uneidlichen Falschaussage werde gemeinsam mit dem Vorwurf des bandenmäßigen Betrugs und weiterer Straftaten verhandelt. Der Strafrahmen für eine uneidliche Falschaussage reicht von drei Monaten bis zu fünf Jahren Haft.

Eigentlich sollte der Prozess gegen Winterkorn und vier weitere teils ehemalige Führungskräfte im September beginnen. Derzeit prüfen die Braunschweiger Richter, ob das Verfahren gegen Winterkorn wegen einer möglichen Hüft-OP abgetrennt wird. Dann würde zunächst nur der Prozess gegen die anderen Manager beginnen.

Von Karl Doeleke