Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine rückt die Gasversorgung in Deutschland in den Fokus. Eine Rolle spielen dabei Gasspeicher. Deutschlands größter Speicher in Rehden (Landkreis Diepholz) ist fast leer. Er wird von Astora betrieben, einem Tochterunternehmen des russischen Gazprom-Konzerns. Bundesweit sind die Speicher im Schnitt zu gut 30 Prozent gefüllt.