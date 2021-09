Hannover

Der Energieversorger Enercity bleibt auf Wachstumskurs. Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro. Die Erlöse legten damit gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 4,9 Prozent zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) beträgt 98,6 Millionen Euro – dies sind 21,3 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva bezeichnete die gesamtwirtschaftliche Lage als weiterhin volatil. Ein Grund sei die andauernde Corona-Pandemie und die damit verbundenen Unsicherheiten. „Auch bleibt abzuwarten, wie sich die Ergebnisse der Bundestagswahlen auf die Klima- und Umweltpolitik auswirken“, sagte sie. Das Unternehmen halte an seinem Ziel fest, das Ergebnis bis zum Jahr 2025 auf 220 Millionen Euro zu steigern und damit gegenüber dem Stand von 2016 zu verdoppeln.

Ausbau der Windenergie

In den ersten sechs Monaten des Jahres hat Enercity 74 Millionen Euro in seine Netzinfrastruktur und in Windenergieprojekte investiert – 10 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2020. Die Mitarbeiterzahl liegt aktuell bei 2989 und damit in etwa auf Vorjahresniveau. Demnächst will das Unternehmen seinen 2500. Ladepunkt für Elektrofahrzeuge im Bundesgebiet installieren. 439 davon befinden sich in Hannover.

Von Bernd Haase