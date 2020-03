Kommentar: Die Kunden haben weiter die Wahl

Ortsmarke

Wenn in der Industrie die Zweifel an den eigenen Prognosen zu groß werden, können Studien zuweilen dem Optimismus wieder aufhelfen. So hat die Boston Consulting Group der Autobranche erst kürzlich versichert, dass sich der Batterieantrieb deutlich schneller durchsetzen werde als bislang erhofft: Schon im Jahr 2030 würden weltweit voraussichtlich erstmals mehr Elektroautos verkauft als Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren.

Frohe Botschaft

Für ihre frohe Botschaft führen die Unternehmensberater zwei Gründe an: Zum einen sollen die Kosten für die Batterien rapide sinken, zum anderen ließen die immer rigideren Vorgaben für den Schadstoffausstoß den Autobauern keine andere Wahl. Beides mag zutreffen – doch eine nicht ganz unbedeutende Größe kommt in der Untersuchung nicht vor: die Kunden. Während die Hersteller angesichts der drohenden Strafzahlungen schnell möglichst viele Elektroautos absetzen müssen, haben die Käufer weiterhin die freie Wahl.

Kühle Abwägung

Trotz vermehrter Werbung und erhöhter Kaufprämien ist der erwünschte Hype bisher ausgeblieben. Wer mit dem Kauf eines Neuwagens liebäugelt, wägt kühl ab: Angesichts der dürftigen Reichweiten und langen Ladezeiten der meisten Modelle dürfte die Entscheidung noch eine Weile gegen den Elektroantrieb ausfallen, sobald öfter längere Strecken zurückzulegen sind. Damit bleiben die Stromer vorerst ein Produkt für einige – als Zweitwagen oder für Menschen in oder am Rande von Städten, die ihr Auto meist nur für den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen nutzen. Nach einem zügigen Durchbruch sieht das trotz der professionellen Zuversicht mancher Berater eher nicht aus.

Von Jens Heitmann