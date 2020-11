Frankfurt/Hannover

Elektroautos gelten zwar als umweltfreundlich – viele Verbraucher halten sie aber auch wegen der Energiekosten für teurer als konventionelle Fahrzeuge mit Verbrennermotor. Eine Vergleichsstudie des Automobilclubs ADAC und Berechnungen des Onlineportals Verivox zeigen jedoch, dass man mit Stromern unter Umständen deutlich günstiger unterwegs sein kann.

Die meisten laden ihre Autos zu Hause mit Strom auf

„Wer sein Auto zu Hause mit Strom auflädt, zahlt deutlich weniger als für einen vergleichbaren Benzinantrieb“, sagt Thorsten Storck von Verivox. In einer Untersuchung hat das Vergleichsportal ermittelt, dass mehr als 50 Prozent der Befragten die Energiekosten für Pkw falsch einschätzten. Knapp ein Drittel nahm an, dass der Strom mehr koste als das Benzin. 22 Prozent hielten die Aufwendungen für etwa gleich hoch. Der Rest vertrat die Auffassung, dass Sprit das Portemonnaie stärker belaste.

Anzeige

Nach Angaben des Bundesverbands E-Mobilität laden rund 80 Prozent der Elektroautofahrer ihre Pkw zu Hause oder beim Arbeitgeber auf. Deshalb sei bei einem Kostenvergleich der Strompreis für private Haushalte ausschlaggebend, erklärt Verivox-Energieexperte Storck. Dies waren nach Verivox-Berechnungen im September im Schnitt 28,65 Cent je Kilowattstunde. An öffentlichen Ladesäulen können allerdings deutlich höhere Preise anfallen, an Autobahnen werden teils mehr als 80 Cent verlangt. Umgekehrt können E-Auto-Nutzer zum Beispiel bei vielen Handelsketten kostenlos ihre Akkus laden.

Deutlicher Unterschied bei den Kosten

Der durchschnittliche Stromverbrauch der zehn Elektroautomodelle, die im vergangenen Jahr am häufigsten gekauft wurden, liegt laut ADAC-Ecotest bei 20 Kilowattstunden je 100 Kilometer. Dies macht dann beim Privathaushaltspreis 5,73 Euro aus. Der Standardbenziner schluckt 7,8 Liter auf der gleichen Strecke. Das ergibt bei einem Preis für Super E10 von 1,24 Euro je Liter 9,71 Euro – eine Differenz zur elektrischen Energie von knapp 4 Euro. Bei Diesel ist der Abstand wegen des geringeren Verbrauchs und niedrigeren Literpreises allerdings deutlich kleiner. Bei sehr niedrigen Spritpreisen bleiben nur wenige Cent Unterschied für 100 Kilometer.

Wer in Hannover an den öffentlichen Enercity-Ladesäulen tankt und einen Fahrstromvertrag mit dem Anbieter abgeschlossen hat, zahlt je nach Tageszeit 34 bis 36 Cent je Kilowattstunde. Beim Schnellladen sind es in der ersten Stunde 44 Cent, danach 49 Cent. Jeweils 10 Cent teurer ist es, wenn man keinen Enercity-Vertrag hat und dort deshalb über den bundesweiten Anbieter Plugsurfing tankt, der auch an Autobahnen wegen oftmals hoher Preise in der Kritik steht. Dann kann der kalkulierte Preisvorteil des Stromerverbrauchs schnell dahinschmelzen.

ADAC : E-Autos insgesamt vorteilhaft

Der ADAC sieht Elektroautos aber auch bei den Gesamtkosten im Vorteil. So hat der Club beim Vergleich von VW-Golf-Varianten deutliche Kostenvorteile für den Stromer errechnet. Über fünf Jahre wurden Wertverlust, Inspektionskosten, Verschleißteile, Reifen, Öl, Versicherung und Steuer berücksichtigt. Hinzu kommen Kaufprämien von bis zu 9000 Euro. Bei den Spritkosten wurden aber Preise von Juli berücksichtigt, die seinerzeit um 6 bis 8 Cent über dem aktuellen Niveau lagen.

„ Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb werden kostengünstiger“, lautet das Fazit des ADAC. Damit die Kostenbilanz aber noch besser ausfalle, „müssen auch die Kaufpreise weiter sinken und dürfen nur geringfügig über denen eines vergleichbaren konventionellen Modell liegen“.

Von Frank-Thomas Wenzelund Conrad von Meding