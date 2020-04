In Niedersachsen soll ein neuer Windkraftriese entstehen

Hannover

Im Nordwesten Niedersachsens soll einer der größten deutschen Windparkbetreiber entstehen. Der Auricher Windanlagenbauer Enercon und der Oldenburger Energiekonzern EWE wollen ihre Kräfte in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln. Dieses soll bundesweit zu den drei führenden Unternehmen der Branche gehören.

Das Joint Venture werde Bestandsanlagen mit einer Kapazität von rund 2500 Megawatt und eine „Pipeline“ von neuen Projekten mit 2300 Megawatt umfassen, teilten die beiden Firmen am Mittwoch mit. Das Unternehmen soll EWE und Enercon zu gleichen Teilen gehören – die Führung werde der Oldenburger Versorger übernehmen.

Anzeige

EWE zählt mit mehr als 8500 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 5,7 Milliarden Euro zu den großen Unternehmen der deutschen Energiebranche. Der Konzern befindet sich mehrheitlich in kommunaler Hand. Im Dezember ist der französische Finanzinvestor Ardian mit 26 Prozent bei EWE eingestiegen. Enercon wiederum steckt in einer Krise und muss sich neu ausrichten. Der Windanlagenspezialist will seine Abhängigkeit vom deutschen Markt verringern und hat bereits 3000 Stellen gestrichen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Details sollen bis Jahresende feststehen

EWE und die Aloys-Wobben-Stiftung als Enercon-Alleingesellschafterin haben zunächst nur eine Absichtserklärung unterschrieben – die Details der Zusammenarbeit sollen bis zum Jahresende feststehen. „Bei einem Zustandekommen kann sich Enercon künftig im Wesentlichen auf die Kernkompetenzen in den Bereichen Entwicklung und Bau sowie Vertrieb und Service von Windenergieanlagen konzentrieren“, sagte der Vorstandschef der Aloys-Wobben-Stiftung, Heiko Janssen. Enercon ist tief in die roten Zahlen gerutscht, weil der Ausbau der Windenergie in Deutschland stockt. Im Jahr 2018 brach der Umsatz um fast ein Viertel auf 4,3 Milliarden Euro ein.

„Für EWE ist der Ausbau der Windenergie ein zentrales strategisches Wachstumsfeld“, sagte Vorstandschef Stefan Dohler. Das Unternehmen hat in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrere Windkraftprojektierer übernommen, darunter auch die hannoversche Turbowind. Dem Vernehmen nach würde der Oldenburger Konzern in das Joint Venture nur rund ein Drittel der Windpark-Kapazität von insgesamt 4800 Megawatt einbringen – zusätzlich müsste also noch Geld fließen. „Wir werden sicherlich noch ein paar Nüsse in die Schale legen“, verlautete aus Unternehmenskreisen.

Landesregierung begrüßt Zusammenschluss

EWE und Enercon verbindet eine lange Geschäftsbeziehung, beide lagen jedoch auch oft über Kreuz. Zuletzt hätten wohl auch die bei Enercon engagierten Banken zu der Anbahnung des Joint Ventures beigetragen, hieß es. Die Landesregierung in Hannover begrüßt den geplanten Zusammenschluss. „Damit wird Know-how und Wertschöpfung in Niedersachsen gehalten“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Die Landesregierung werde sich weiterhin für den Ausbau der Windenergie in Deutschland starkmachen. „Der Erhalt der Arbeitsplätze in der gesamten Wertschöpfungskette der Windenergieindustrie ist für uns ein vorrangiges Ziel“, sagte der CDU-Politiker.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann