Weil ein wichtiger Zulieferer sich im Kriegsgebiet in der Ukraine befindet, droht bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover eine Zwangspause. Dies hat bei der Belegschaft zu Verunsicherung geführt. Wir haben uns am Werk in Stöcken umgehört, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Situation einschätzen.