Kassel/Wolfsburg

Bei Volkswagen gibt es die ersten drei bestätigten Fälle einer Coronavirus-Infektion in Deutschland. Zwei Beschäftigte des Standorts Wolfsburg und ein Mitarbeiter des Standorts Baunatal bei Kassel seien nach Rückkehr von privaten Reisen positiv auf den neuen Erreger getestet worden, hieß es am Freitag aus dem Konzern. Sie befänden sich jeweils in häuslicher Quarantäne. Zwischen den drei Fällen gebe es keine Verbindung, teilte ein VW-Sprecher mit. Das Unternehmen hat die Vorsichtsmaßnahmen ausgebaut, berichtete die „Wolfsburger Allgemeine“.

Lesen Sie auch: Liveblog: Italien meldet 250 Corona-Tote in 24 Stunden

Dem Mann in Baunatal gehe es gut, nähere Angaben machte das Unternehmen nicht. Fünf Kollegen, die Kontaktpersonen waren, seien vorsorglich ebenfalls nach Hause geschickt worden.

Im Zusammenhang mit den beiden Wolfsburger Fällen seien keine weiteren vorsorglichen Quarantänemaßnahmen erforderlich. Beide Betroffene hätten nach ihrer Rückkehr von den Reisen Symptome entwickelt und seien positiv getestet worden, ohne vorher Kontakt zum Werk oder zu Kollegen gehabt zu haben, hieß es.

Von RND/dpa