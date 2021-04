Hannover

Die Hannover Messe kann in diesem Jahr nur online stattfinden. Die Veranstalter hoffen dennoch auf bis zu 100.000 Besucher. Im HAZ-Interview erklärt Deutsche-Messe-Chef Jochen Köckler, warum sich die Industrieschau auch nach der Corona-Pandemie nicht mehr nur auf dem Messegelände abspielen wird und wie das Unternehmen wieder aus den roten Zahlen kommen will.

Am Montag beginnt die digitale Hannover Messe. Welche Erwartungen haben Sie bei dieser Premiere, Herr Köckler?

Das ist in der Tat ein neues Kapitel. Im achten Jahrzehnt der Hannover Messe lässt uns die Corona-Pandemie dieses Mal leider noch keine andere Wahl. Wir gehen die Industrieschau aber mit großer Neugier und mit Dankbarkeit an: Für uns als Veranstalter wie für die Aussteller bietet das neue Format auch die Chance, etwas zu lernen – und wir sind sehr froh darüber, dass rund 1800 Aussteller sich darauf einlassen und an der Messe teilnehmen.

Lesen Sie auch: Land erteilt Präsenzveranstaltungen auf der Hannover Messe eine Absage

Laut Umfragen von Branchenverbänden ist die Skepsis bei Ausstellern gegenüber digitalen Messen groß. Demnach haben Unternehmen mit ihrer Teilnahme an reinen Onlineformaten im Durchschnitt nur ein Viertel des Nutzens erreicht, den sie von einem Auftritt in einer Halle gewohnt sind.

Natürlich wird die Hannover Messe 2021 nicht eine solche Strahlkraft erzeugen wie die Hannover Messe 2019 mit 6000 Ausstellern und 200.000 Besuchern. Aber eine digitale Veranstaltung ist allemal besser als eine Absage – und das wäre die Alternative gewesen. Auch unsere Aussteller sind traurig darüber, dass sie wie schon im vergangenen Jahr nicht auf das Gelände kommen können – aber sie nehmen wie wir die Herausforderung eines neuen Formats an und wollen gemeinsam mit uns lernen, was in der digitalen Welt geht und was nicht.

„Die Einbußen sind natürlich erheblich“

Besucher und Aussteller begegnen sich bei der digitalen Hannover Messe nur über das Internet. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Auftragsbücher der Industrie haben sich zuletzt auch ohne Messen gefüllt. Müssen Sie nicht befürchten, dass künftig viele Unternehmen auf einen Auftritt in Hannover verzichten?

Das glaube ich nicht. Gerade bei Investitionsgütern gibt es für Aussteller und Kunden gute Gründe dafür, sich einmal im Jahr an einem zentralen Ort zu treffen. Die Hersteller erfahren auf diese Weise, wo sie im Wettbewerb mit anderen stehen – die Besucher haben die Chance, alle Neuheiten in vergleichsweise kurzer Zeit in Augenschein zu nehmen. Es ist ja kein Zufall, dass die meisten Branchen ihre Innovationszyklen am Turnus von Messen ausrichten. Daran wird auch eine Pandemie nichts ändern.

Zur Person Jochen Köckler hat im Juni 2017 den Vorstandsvorsitz bei der Deutschen Messe AG übernommen – als Nachfolger von Wolfram von Fritsch. Der 51 Jahre alte Agrarökonom gehört dem Führungsgremium des Unternehmens seit 2012 an. Davor leitete er 13 Jahre lang für die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft die Messe Agritechnica. Er stammt aus Hamm/Westfalen, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Noch im Herbst hatten Sie auf eine Hannover Messe mit einer Fläche von 70.000 Quadratmetern gehofft. Wie hoch sind die Einbußen bei einer rein digitalen Veranstaltung?

Die sind natürlich erheblich. Aber man darf auch nicht nur auf die aktuellen Umsätze schauen: Schon jetzt ist klar, dass Messen künftig hybride Veranstaltungen sein werden. Neben dem Auftritt in einer Halle zu einem bestimmten Termin wird es zusätzlich oder alternativ Onlineangebote der Aussteller geben, die nicht an die physische Messe gebunden sind. Unser Ziel muss es sein, möglichst viel von dieser digitalen Präsenz zu unserem Geschäft zu machen. Mit der starken Marke der Hannover Messe sind wir dafür gut positioniert.

„Das Niveau von 2019 wird erst 2025 wieder erreicht“

Diesmal findet die Industrieschau nur digital statt – doch bei der Hannover Messe 2022 soll auch das Gelände wieder belegt sein. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

In diesem Jahr könnten alle Großveranstaltungen auf Ihrem Gelände ausfallen. 2020 hat die Messe bei einem Umsatz von 100 Millionen Euro einen Verlust von 83 Millionen Euro erlitten. Sehen Sie schon Licht am Ende des Tunnels?

Vieles hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie und vom Tempo bei den Impfungen ab. Selbst wenn keine neuen gefährlichen Mutationen des Covid-Virus auftreten, dürfte es auch im nächsten Jahr noch Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr geben, sodass wir erst ab 2023 mit einer gewissen Normalisierung rechnen. Es wird aber wohl bis 2025 dauern, bis wir wieder auf dem Niveau von 2019 sind.

Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, hat die Messe Kredite in Höhe von 105 Millionen Euro erhalten, die sie ab 2026 zurückzahlen muss. Wie soll das gelingen – angesichts ihrer traditionell niedrigen Gewinnmargen?

Indem wir nachhaltig profitabel werden. Wir wollen um jeden Quadratmeter Fläche kämpfen und künftig für alle unsere Messen hybride Formate anbieten. Wir haben seit 2018 bereits zehn neue Marken an den Start gebracht und wollen das Neugeschäft deutlich ausbauen. Mit dem Aufbau eines eigenen Campusnetzes für die neue Mobilfunkgeneration 5G schaffen wird dafür die Voraussetzungen. Zugleich senken wir die Kosten massiv, indem wir uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren.

„Zu lange auf Großveranstaltungen konzentriert“

Wegweiser in die Leere: Bei der Industrieschau 2021 fehlen die Aussteller vor Ort. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Das klingt fast so, als müssten Sie der Krise dankbar sein. Hat Ihnen vor Corona die Kraft für größere Veränderungen gefehlt?

Die Deutsche Messe hat sich lange auf Großveranstaltungen konzentriert – aus heutiger Sicht muss man sicherlich sagen: zu lange. Wie stark sich der Markt gewandelt hat und wie wichtig es ist, die Kosten im Griff zu haben, ist für viele erst mit dem Aus für die Megamarke Cebit deutlich geworden. Wir brauchen vermehrt neue, kleine Messen, die eine Perspektive auf Wachstum haben. Gleichzeitig dürfen sich unsere Kosten nicht von den Umsätzen abkoppeln.

Teilnahme an der digitalen Hannover Messe kostet 19,95 Euro Die Hannover Messe findet vom 12. bis 16. April nur digital statt. Wer als Besucher daran teilnehmen möchte, kann sich unter der Telefonnummer (05 11) 8 93 77 77 an die Tickethotline wenden oder sich unter https://www.hannovermesse.de/de/fuer-besucher/tickets/index-2 online registrieren. Ein Ticket für die Messe kostet 19,95 Euro. Auf dem Programm der Industrieschau stehen unter anderem Produktinnovationen von Herstellern, die per Live­stream gezeigt werden, und Chats, bei denen Besucher direkt mit Ausstellern und Referenten bei diversen Fachforen in Kontakt treten können.

Sie schaffen die eigene Gastronomie und die eigene Gärtnerei ab und streichen insgesamt mehr als 200 der aktuell knapp 740 Arbeitsplätze. Der Betriebsrat hat Ihre Ablösung gefordert. Wie wollen Sie die Belegschaft vom neuen Kurs überzeugen?

Das geht nur über Transparenz. Ich kann nachempfinden, wie bitter das für einen Gärtner oder eine Köchin ist, wenn sie – teilweise nach zwei Jahrzehnten – die Messe verlassen müssen. Sie haben ja immer gute Arbeit leistet. Aber zur Wahrheit gehört leider auch, dass wir uns auf den Kern des Messemachens konzentrieren müssen und wir keine Leistungen mehr intern erbringen, die wir selber teurer produzieren, als andere das können. Ich bin jedoch froh, dass es uns gelungen ist, den Stellenabbau sozialverträglich hinzubekommen und gleichzer der itig mehr als 500 Stellen zu sichern.

Von Jens Heitmann