Nach der Absage der Hannover Messe erproben die Veranstalter ein neues Format. Mit den „Digital Days“ will die Deutsche Messe am Dienstag und Mittwoch die Themen der Industrieschau in einem neuen Online-Format präsentieren. Im Mittelpunkt stehen Vorträge und Konferenzen zu Trends und Innovationen aus dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der Elektroindustrie. „Mit den Digital Days wollen wir eine Plattform für die gesamte Community der Hannover Messe schaffen“, sagt der Vorstandschef der Deutschen Messe, Jochen Köckler.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatten die Veranstalter die Messe erst verschoben und dann abgesagt. Zu der ursprünglich für April geplanten Veranstaltung waren rund 5000 Aussteller angemeldet und es wurden mehr als 200.000 Besucher erwartet. Ziel der „Digital Days“ sei es, die Marke „ Hannover Messe“ mit Leben zu füllen und der Industrie als Signal für einen Neustart nach dem Abflauen der Krise zu dienen, heißt es bei der Deutschen Messe. Für Interessenten ist die Teilnahme gratis – Besucher können sich kostenlos registrieren.

Verbände begrüßen neues Messeformat

Thematisch orientieren sich die „Digital Days“ an den Inhalten der Messe. Im Fokus des Konferenzprogramms stehen unter anderem die digitale Transformation der Industrie, die Fortschritte bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz oder der Ausbau von Systemen zum Energiemanagement. Daneben wollen Unternehmen virtuell neue Produkte und technische Lösungen präsentieren. Auch das Netzwerken komme nicht zu kurz, sagt eine Messesprecher. Die Teilnehmer könnten nach passenden Geschäfts- und Kooperationspartnern suchen und sich via Chat-Funktion direkt mit diesen austauschen.

„Die Hannover Messe Digital Days kommen genau zum richtigen Zeitpunkt, um ein Zeichen für Mut und Optimismus zu setzen und die beginnende Aufbruchstimmung zu unterstützen“, sagt Hartmut Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Maschinen- und Anlagenbauer ( VDMA). Für die Elektroindustrie sei wichtig, dass die Messe im In- und Ausland sichtbar bleibe, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung des Branchenverbandes ZVEI, Wolfgang Weber: „Die exportstarke Industrie in Deutschland braucht ein Schaufenster, in dem es ihre Leistungen adäquat präsentieren kann – für ihre Kunden aus aller Welt, aber vor allem auch für die Politik und Öffentlichkeit hierzulande.“

200 Redner und 70 Aussteller präsentieren sich

Natürlich seien die „Digital Days“ kein Ersatz für die Hannover Messe, heißt es vonseiten der Veranstalter. Zum einen falle das Programm deutlich kleiner aus – geplant ist der Auftritt von 200 Rednern und 70 Ausstellern; zum anderen könnten digitale Formate den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, sondern nur ergänzen.

Für die Deutsche Messe AG ist der Online-Ableger der Industrieschau auch als Testlauf gedacht. „Wir erwarten, dass sich künftig mehr solcher hybriden Formate etablieren werden“, sagt ein Unternehmenssprecher. Neben Präsenzveranstaltungen auf dem eigenen Gelände oder einem Messeplatz im Ausland könnten zunehmend Digitalformate entstehen. Die nächste reguläre Hannover Messe soll vom 12. bis 16. April 2021 stattfinden.

