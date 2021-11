Hannover

Im Diesel-Skandal rückt die frühere Führungsspitze von Continental ins Zentrum der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover. Die Anklagebehörde wirft dem ehemaligen Konzernchef Elmar Degenhart, dem vormaligen Powertrain-Vorstand José Avila und dem am Mittwoch ausgeschiedenen Finanzvorstand Wolfgang Schäfer „Beihilfe zum Betrug in Tatmehrheit mit Untreue und vorsätzlicher Aufsichtspflichtverletzung“ vor. Gegen zwei leitende Mitarbeiter der für die Einhaltung von Gesetz und Recht zuständigen Compliance-Abteilung erhebe man die gleichen Vorwürfe, sagte deren Sprecher Oliver Eisenhauer am Donnerstag.

Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft bei Conti gegen 61 Beschuldigte. Die Hannoveraner sind einer der wichtigsten Zulieferer des Volkswagen-Konzerns, der zwischen 2009 und 2015 Dieselmotoren mit einer verbotenen Abschalteinrichtung ausgerüstet hat. Von Continental kamen Hochdruckpumpen, Injektoren und die Motorsteuerung – auf Wunsch von VW sollen Conti-Ingenieure die sogenannte Fahrkurvenerkennung so programmiert haben, dass die Software erkennen konnte, ob sich ein Fahrzeug auf einem Rollprüfstand befindet. Dort stieß der Motor weniger schädliche Abgase aus als im Alltag auf der Straße.

Verstrickt in den Abgasbetrug? Continental ist einer der wichtigsten Zulieferer von Volkswagen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Internes Gutachten soll der Aufklärung nicht gedient haben

Continental widerspricht dem Verdacht der Ermittler bisher. Man habe keinem Kunden Software zum Zweck der Manipulation von Abgaswerten geliefert, beteuert der Konzern seit Jahren. An dieser Darstellung mehren sich bei der Staatsanwaltschaft zunehmend Zweifel – und inzwischen scheint man sich auch beim Autozulieferer seiner Sache nicht mehr ganz so sicher zu sein. Darauf deutet der enge zeitliche Zusammenhang einer Durchsuchung bei der Rechtsanwaltskanzlei Noerr und dem abrupten Abschied von Finanzchef Schäfer hin.

Der Konzern hatte die Kanzlei Noerr mit der internen Aufklärung der Vorwürfe beauftragt. Auf der Basis von deren Gutachten sah sich Continental bisher als entlastet an. Am Mittwoch stellte die Staatsanwaltschaft bei einer Durchsuchung von Noerr Unterlagen sicher – unmittelbar danach wurde bei Conti eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung anberaumt, in der Schäfer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden wurde. Neben den Finanzen war der Manager auch für die Compliance-Abteilung verantwortlich, bei der nun erstmals öffentlich „Defizite bei der andauernden Aufklärung“ der eigenen Beteiligung an den Abgasmanipulationen bemängelt wurden.

Auch der frühere Vorstandschef Elmar Degenhart ist in den Blick der Ermittler geraten. Quelle: imago stock&people via www.imago-images.de

Belegschaft wundert sich über fehlenden Dank an Schäfer

Dem Vernehmen nach wird Schäfer und den eigenen Compliance-Spezialisten vorgeworfen, die Ergebnisse des Noerr-Gutachtens nicht kritisch genug hinterfragt zu haben. Zudem soll der Verdacht im Raum stehen, dass die frühere Konzernspitze die interne Aufklärung bewusst verschleppt haben könnte. Laut Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle will der Konzern den Dingen jetzt auf den Grund gehen und die Vorgänge „konsequent und vollumfänglich“ aufklären. Ab sofort sei die Compliance seiner „direkten Verantwortung“ unterstellt, sagte Conti-Vorstandschef Nikolai Setzer.

In der Belegschaft sorgte nicht nur der plötzliche Abgang von Schäfer für Verwunderung, sondern auch die Art und Weise: Obwohl der 62-Jährige seit 2010 im Vorstand sitzt und intern als integer gilt, fehlten in der offiziellen Mitteilung des Konzerns die bei einem angeblich einvernehmlichen Abschied üblichen Dankesworte. Bei Continental ist hinter vorgehaltener Hand von einem „Signal an die Staatsanwaltschaft“ die Rede, dass man es mit der von Oberaufseher Reitzle verkündeten „Null-Toleranz-Philosophie“ ernst meine.

Von Jens Heitmann