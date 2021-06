Hannover

Am heutigen Donnerstag, 10. Juni, will Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) ab 18 Uhr die siebte Generation des Bulli präsentieren. Anfang Mai hat das Unternehmen bereits erste Bilder vom T7 veröffentlicht. Schnell wird klar: Der Neue ist gar kein echter Transporter mehr. „Der neue Multivan trägt unverkennbar die Gene des bekanntesten Van-Designs der Welt in sich“, sagt zwar Chefdesigner Albert Kirzinger – doch ein Nutzfahrzeug ist der künftige Bulli nicht. VWN selbst nennt den neuen Entwurf eine „konstruktive und optische Neuausrichtung eines der flexibelsten und eigenständigsten Fahrzeugkonzepte auf dem Markt“.

Wer ein Nutzfahrzeug braucht, schaut weiter auf den T6.1

Wer es schwer und rein praktisch braucht, wird auch weiter zum T6.1 greifen müssen, der parallel gebaut wird. Ein weiterer Haken beim T7: Eine elektrische Variante gibt’s nicht. VW setzt auf konventionelle Antriebe und eine Plug-in-Hybrid-Version. Dafür hat VWN ab dem nächsten Jahr ein ganz neues Fahrzeug im Programm: Mit dem Elektro-Bulli ID. Buzz, der ab 2022 in Hannover produziert werden soll, will der Konzern seine E-Palette erweitern.

Von red