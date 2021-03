Hannover

Auch bei Daimler hat man den Herausforderer lange nicht ernst genommen. Sie seien die Einzigen, die mit Tesla Geld je verdient hätten, spöttelte man in der Zentrale. Die Schwaben hatten sich 2009 für nur 50 Millionen Dollar mit rund 9 Prozent an dem E-Auto-Pionier beteiligt und das Aktienpaket später mit einem ordentlichen, wenn auch nicht üppigen Gewinn wieder abgestoßen. Hätten sie ihren Anteil behalten, müsste sich der Konzern heute keine großen Gedanken über die Finanzierung der Investitionen in die eigene Stromer-Flotte machen: Das Tesla-Aktienpaket wäre aktuell mehr als 50 Milliarden Dollar wert.

Lange auf Schleichfahrt

So aber muss der Vorstand taktieren. Während sich Volkswagen seit dem Amtsantritt von Herbert Diess selbstbewusst als größter Konkurrent der Amerikaner inszeniert, ist es bei Daimler bisher bemerkenswert still geblieben. Erst ab 2039 werde man keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen, hieß es bis vor Kurzem. Die Schleichfahrt hatte einen Grund: Anders als Tesla kann Daimler nicht mal eben den Kapitalmarkt anzapfen, sondern muss seine Investitionen aus eigenen Einnahmen stemmen.

Doch nun gilt ein schnellerer Abschied von Benzinern und Dieseln auch in Stuttgart als alternativlos. Selbst wenn der Vorstand noch kein neues Datum für den kompletten Umstieg auf batteriegetriebene Modelle nennt – der alte Zeitplan ist obsolet geworden. Sprachlich versucht Konzernchef Ola Källenius bereits, den Abstand zur Konkurrenz zu verkürzen. Vor der Herausforderung habe man keine Angst, versprach er bei der Hauptversammlung: „Wir sind die Herausforderer.“ Für die Aktionäre ist das nur ein schwacher Trost: Bis vor wenigen Jahren waren sie bei Tesla noch Miteigentümer.

Von Jens Heitmann