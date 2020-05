„Die Angst geht um“: Karstadt-Kaufhof-Mitarbeiter bangen um Jobs

Hannover

Mit bangem Gefühl beginnt für die Mitarbeiter von Karstadt Kaufhof die neue Woche. Am Freitag war bekannt geworden, dass der angeschlagene Warenhauskonzern bundesweit fast jede zweite Filiale schließen will. Eine Liste, welche Häuser vor dem Aus stehen, ist bislang zwar nicht öffentlich geworden. Dennoch seien die Mitarbeiter der Häuser in Hannover über die Nachricht „geschockt“ gewesen, sagte ein Mitarbeiter der Gewerkschaft Verdi der HAZ am Wochenende. „Das müssen sie erst mal verarbeiten.“

Fünf Standorte in Hannover

In Hannover unterhält der Konzern derzeit fünf Standorte: die Kaufhof-Filialen am Ernst-August-Platz und an der Marktkirche, das Karstadt-Haus an der Georgstraße sowie das Sporthaus in der Großen Packhofstraße und Sportscheck am Platz der Weltausstellung. Die kleinere Kaufhof-Filiale an der Markt­kirche gilt als ein möglicher Schließungskandidat, zumal dort in diesem Jahr der Mietvertrag ausläuft. Auch eines der beiden Sporthäuser dürfte nach HAZ-Informationen dichtmachen.

20 Karstadt-Sporthäuser vor der Schließung?

Wie der „ Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, sollen von den derzeit 30 Karstadt-Sporthäusern nur zehn erhalten bleiben, 20 werden demnach geschlossen. Betroffen davon wären dem Bericht zufolge rund 1000 Beschäftigte. In der Essener Konzernzentrale soll laut „Stadt-Anzeiger“ eine dreistellige Zahl an Stellen wegfallen. Insgesamt will der Warenhauskonzern laut „ Wirtschaftswoche“ 5000 Stellen einsparen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen noch rund 28 000 Mitarbeiter.

In dieser Woche sollen die Mitarbeiter auf Betriebsversammlungen über nähere Details informiert werden, sagte der Verdi-Mitarbeiter der HAZ. Die Stimmung unter den Angestellten in Hannover bringt er mit wenigen Worten auf den Punkt: „Die Angst geht um.“

Von Bernd Haase