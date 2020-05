Meteor streicht gut 300 Stellen

Bockenem

Der Dichtungshersteller Meteor streicht in Bockenem im Lauf dieses Jahres mehr als 300 Arbeitsplätze. Das hat das Unternehmen am Montag bekanntgegeben. Betroffen sind fast ausschließlich Verwaltungsbereiche. Die Corona-Krise ist nicht Hauptauslöser der Pläne, sie wurden durch die Krise aber verschärft.

65 Mitarbeiter am Hauptsitz Bockenem erhielten am Montag die schriftliche Kündigung. 35 Beschäftigte über 60 Jahren nehmen Abfindungsangebote des Unternehmens an. Voraussichtlich 50 bis 60 befristete Verträge werden nicht verlängert. Damit sinkt die Mitarbeiterzahl in Bockenem unter 1000. Zudem sollen bis Ende des Monats die letzten Leiharbeiter von Bord gegangen sein – vor einem halben Jahr hatte Meteor noch etwa 170 davon.

Zu viele Mitarbeiter in Vertrieb und Verwaltung?

Meteor hat zu viele Mitarbeiter in Bereichen wie Vertrieb und Verwaltung: Zu diesem Ergebnis kamen die neuen Eigentümer, der Münchner Finanzinvestor Aequita und der Autozulieferer Prettl offenbar sehr schnell, nachdem sie Meteor Anfang des Jahres vom japanischen Konzern Toyoda Gosei übernommen hatten. „520 von 1250 Mitarbeitern im indirekten Bereich – das ist für ein Unternehmen dieser Größe in der Branche schon sehr ungewöhnlich“, sagt Geschäftsführer Robert Roiger. „Die Strukturen sind immer noch auf Umsätze von 200 Millionen Euro im Jahr ausgelegt, doch die gibt es hier lange nicht mehr.“ Die Mitarbeiter in der Produktion sollen zumindest „im ersten Schritt“ bleiben. „Wir alle wissen nicht, wie es mit Corona weitergeht.“

30 Millionen Euro Miese

Die gekündigten 65 Mitarbeiter sollen pro Jahr, das sie dem Unternehmen angehören, das 0,4-Fache eines Monatsgehalts bekommen. Peter Winkelmann, Bezirksleiter der Gewerkschaft IG BCE, kritisierte die Abfindungen als äußerst gering. Die Firma hatte unter der Ägide von Toyoda Gosei von Jahr zu Jahr höhere Verluste verbucht. 2019 musste der japanische Konzern gut 30 Millionen Euro Miese hinnehmen.

