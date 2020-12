Hannover

Der Streit über das Sparkonzept bei der Deutschen Messe droht zu eskalieren. Nach HAZ-Informationen hat der Vorstand den Arbeitnehmervertretern einen letzten Kompromissvorschlag zur Verringerung der Personalkosten vorgelegt – sollte dieser scheitern, müsse das Unternehmen mit der Vorbereitung eines Insolvenzantrages beginnen, verlautete am Montag aus dem Kreis der Anteilseigner. Unterdessen haben die IG Metall und der Betriebsrat vorgeschlagen, einen Schlichter hinzuzuziehen – um noch in letzter Minute zu einer Einigung zu kommen.

Vorgaben der Anteilseigner

Die Deutsche Messe AG benötigt wegen hoher Einbußen in der Corona-Krise einen Kredit in Höhe von 122 Millionen Euro, für den die Anteilseigner bürgen sollen. Das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover sind dazu jedoch nur bereit, wenn das Unternehmen wettbewerbsfähiger wird und künftig deutlich geringere Kosten hat.

Anzeige

Der Vorstand hatte dafür ein Konzept erstellt, nach dem die Ausgaben für das Personal bis zum Jahr 2027 kumuliert um 172 Millionen Euro sinken sollen. Die Arbeitnehmervertreter hatten den Plan zunächst komplett zurückgewiesen. Inzwischen seien sich beide Seiten zwar nähergekommen, hieß es – der letzte große Schritt fehle aber noch.

525 Jobs sollen erhalten bleiben

Weitgehend einig sind sich das Management und die Arbeitnehmervertreter offenbar darin, durch Kurzarbeit, eine Verringerung der Wochenarbeitszeit, eine Reduzierung von tariflichen und übertariflichen Leistungen sowie durch Einschnitte bei den Führungskräften die Kosten deutlich zu senken. Auch beim Thema Stellenabbau gibt es Bewegung: Der Vorstand wollte die Belegschaft ursprünglich von 730 auf 480 Mitarbeiter verkleinern. IG Metall und Betriebsrat wollten 580 Jobs erhalten. Zuletzt habe man sich auf 525 Stellen verständigt, für die der Vorstand eine Beschäftigungsgarantie bis zum Jahr 2030 angeboten habe, berichteten Beteiligte.

Umstritten bleibt hingegen der Weg zu diesem Ziel. Beide Seiten haben sich darauf geeinigt, ein Freiwilligenprogramm mit Abfindungen aufzulegen sowie Vorruhestands- und Altersteilzeitregelungen auszuschöpfen. Das Unternehmen besteht jedoch darauf, künftig eine Reihe von Tätigkeiten, die nicht zum Kerngeschäft der Messe zählen, an Dienstleister zu übertragen – die Gärtnerei etwa oder die Gastronomie. Die Messegesellschaft ist bereit, den Beschäftigten in diesen Bereichen Abfindungen oder Umschulungen anzubieten – falls das nicht gelingt, will der Vorstand aber auch Kündigungen aussprechen können.

Kündigungen doch möglich?

Dagegen wehren sich die Arbeitnehmervertreter. „Aus Sicht der IG Metall und des Betriebsrats kann nicht in der Öffentlichkeit von sozialverträglichem Arbeitsplatzabbau gesprochen werden und gleichzeitig die Hintertür zu betriebsbedingten Kündigungen doch aufrechterhalten werden“, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Beim Unternehmen sieht man das anders. „Unser Maßnahmenpaket zielt darauf ab, Kündigungen zu vermeiden“, sagte ein Messe-Sprecher. „Angesichts der Unsicherheiten im Messemarkt können wir es jedoch nicht verantworten, diese Option von vornherein gänzlich auszuschließen.“

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann