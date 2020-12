Deutsche Messe: IG Metall legt neuen Sparvorschlag vor

Hannover

Im Ringen um eine Senkung der Personalkosten bei der Deutschen Messe haben die Arbeitnehmervertreter ein neues Angebot vorgelegt. Durch eine flexiblere Regelung von Kurzarbeit ohne Aufstockungsbeiträge im kommenden Jahr, die Streichung übertariflicher Leistungen, eine Verringerung der Arbeitszeit von 2022 an, finanzielle Zugeständnisse von Führungskräften und einen Abbau von 186 auf 580 Stellen könne das Unternehmen insgesamt rund 200 Millionen Euro sparen, teilten die IG Metall und der Betriebsrat am Dienstag in Hannover mit.

Auch das Management soll Einbußen hinnehmen

Im Gegenzug fordern die Arbeitnehmervertreter, dass die Messegesellschaft Drohungen mit einer Insolvenz beenden, ausreichende Mittel für freiwillig ausscheidende Mitarbeiter bereitstellen und Kündigungen bis Ende 2030 ausschließen soll. Zudem solle auch das Management Einbußen hinnehmen. Die Messe benötigt wegen der Corona-Krise einen Kredit in Höhe von 122 Millionen Euro. Das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover wollen dafür nur Bürgschaften übernehmen, wenn das Unternehmen seine Kosten deutlich verringert. Das Konzept des Vorstandes sieht unter anderem die Auslagerung von Tätigkeiten an Dienstleister und einen Arbeitsplatzabbau auf 480 Stellen vor. Das Unternehmen wollte die Vorschläge der Arbeitnehmervertreter wegen der laufenden Verhandlungen nicht kommentieren.

Von Jens Heitmann