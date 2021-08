Hannover

Die Deutsche Bank und ihre Töchter Postbank und Norisbank stemmen sich gegen eine Senkung von Kontogebühren. Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) Ende April geurteilt hat, dass Banken und Sparkassen in der Vergangenheit zu Unrecht Gebühren eingeführt oder erhöht haben, fordern die drei Institute ihre Kundschaft derzeit in ähnlich lautenden Briefen auf, bis Anfang Oktober den „aktuellen Preisen und Bedingungen“ zuzustimmen. „Nur dann können wir unsere Zusammenarbeit auf rechtlich sicherer Grundlage fortführen“, heißt es in einem Schreiben der Postbank, das der HAZ vorliegt.

Rückforderungen drohen

Bis zum Urteil des Bundesgerichtshofs konnten Geldhäuser ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen ohne die ausdrückliche Zustimmung ihrer Kundschaft ändern. Seit der XI. Zivilsenat des BGH diese Klauseln für hinfällig erklärt hat, sind Gebührenerhöhungen der Vergangenheit rückwirkend unwirksam. Dies stellt die Kreditinstitute vor zwei Probleme: Zum einen drohen Rückforderungen ihrer Kundinnen und Kunden. Zum anderen benötigen sie deren Plazet für die aktuell erhobenen Gebühren.

Mit ihren Schreiben versuchen die Deutsche Bank und ihre Töchter nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Niedersachsen, die Kunden unter Druck zu setzen. „Damit will die Bank wohl zu verstehen geben, dass sie das Vertragsverhältnis nötigenfalls kündigen wird“, sagt Philipp Rehberg, Referent für Finanzdienstleistungen.

Bank weist Vorwurf zurück

Von einer Drohung möchte man bei der Bank nicht sprechen. In den Anschreiben und einer dazugehörigen Broschüre würden „sehr transparent die Rechtsfolgen der Entscheidung des Bundesgerichtshofes“ beschrieben, sagt ein Konzernsprecher. „Generell sind wir im Zusammenhang mit dem BGH-Urteil bestrebt, mit allen betroffenen Kundinnen und Kunden auch weiterhin zusammenzuarbeiten.“

Die Deutsche Bank ist durch die jüngste Rechtssprechung aus Karlsruhe im Privatkunden­geschäft zuletzt in die roten Zahlen gerutscht. Das Urteil zu den Bank­ge­büh­ren habe das Ergeb­nis im zweiten Quartal mit insge­samt 222 Millio­nen Euro belastet, hat das Institut in der vergangenen Woche bei der Vorlage seiner Halbjahresbilanz mitgeteilt. Dadurch sei in dem Geschäftsbereich ein Verlust von 11 Millio­nen Euro angefallen. Für Rechts­strei­tig­kei­ten stell­te die Bank 128 Millio­nen Euro zurück. An Einnah­men seien ihr wegen des Urteils 94 Millio­nen Euro entgangen, hieß es.

Hiesige Institute überlegen noch

Die beiden größten Kreditinstitute in Hannover halten sich mit einer Reaktion auf das BGH-Urteil noch zurück. Die Hannoversche Volksbank hatte schon frühzeitig eine für den 1. Juli geplante Erhöhung der Girokontoentgelte ausgesetzt. Derzeit würden alle betroffenen Privatkunden über die Nichtanwendung der unwirksamen Klauseln informiert, sagt ein Sprecher der Bank.

Die Sparkasse Hannover analysiert nach eigenen Angaben noch, welche „Preisanpassungen“ der Vergangenheit unter das BGH-Urteil fallen und „welche Kunden berechtigte Ansprüche auf die Rückerstattung einer Preisdifferenz haben“. Mit den Kundinnen und Kunden werde man die Preise neu vereinbaren, sobald es dafür ein praktikables und rechtskonformes Verfahren gebe, heißt es. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen rät den Kundinnen und Kunden der Deutschen Bank und von deren Töchter, die geforderte Zustimmung zum aktuellen Preisverzeichnis zu erteilen. Wer das nicht tue, nehme das Risiko einer Kontenkündigung seitens der Banken in Kauf.

Von Jens Heitmann