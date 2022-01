Deutsche Bahn und Alstom testen neuen Batteriezug

München/Salzgitter

Im Bemühen um einen klimafreundlicheren Bahnbetrieb testen die Deutsche Bahn und der Alstom-Konzern wieder einen batteriebetriebenen Zug. Auf zwei Regionalstrecken in Bayern und Baden-Württemberg beginnen die Unternehmen am kommenden Montag mit dem Probebetrieb des Fahrzeuges, das „Battery Electric Multiple Unit“ (BEMU) genannt wird. Gebaut wurde der Batteriezug im Alstom-Werk in Salzgitter. Bereits bis 1995 waren schon einmal eher simple Akku-Triebwagen der Bahn unterwegs – sie waren als Baureihe ETA 150/515 bis 1965 gebaut worden.

Die Deutsche Bahn hat sich das Ziel gesetzt, spätestens 2040 klimaneutral zu sein. Dafür muss sie vor allem Alternativen für rund 450 Linienverbindungen im Bundesgebiet suchen, auf denen bisher ausschließlich Dieselzüge fahren. Als mögliche Alternativen gelten entweder Wasserstoffzüge für längere Strecken bis 1000 Kilometer oder Batteriezüge für kürzere Abschnitte.

„Mit dem ersten Batteriezug gehen wir nun im Regionalverkehr den nächsten großen Schritt auf dem Weg zu einer emissionsfreien Bahn in Deutschland“, sagte der Chef der Bahn-Tochter DB Regio, Jörg Sandvoß. Bei näherem Hinsehen ist der Schritt so ganz groß nicht. Wenn der BEMU nun den Probebetrieb aufnimmt, fährt er werktags auf der rund 80 Kilometer langen Strecke zwischen Stuttgart und Horb am Neckar. An den Wochenenden wird er auf der Verbindung zwischen Gunzenhausen und Pleinfeld im fränkischen Seenland in Bayern eingesetzt, die mit 20 Kilometern kürzer ist.

Unterschiedliche Ladevorgänge

Die Testphase dauert bis Anfang Mai. „Wir wollen Erfahrungen sammeln, um die Zukunftstechnologie in Betrieb und Wartung zu beherrschen“, sagte Sandvoß. Dabei geht es sowohl um unterschiedliche Streckenprofile als auch um verschiedene Ladevorgänge für die Lithium-Ionen-Batterien des Zuges. Während in Baden-Württemberg die Aufladung während der Fahrt erfolgt, ist sie in Bayern nur an den Ziel- und Startbahnhöfen möglich, da die Strecke dazwischen nicht elektrifiziert ist.

Alstom hat mit der Entwicklung des Zuges bereits vor sechs Jahren begonnen und dabei unter anderem mit der Technischen Universität Berlin zusammengearbeitet. Der Konzern nutzt seine Coradia-Plattform. Unter diesem Markennamen fertigt er in Salzgitter Züge mit einheitlichem Design und Aufbau, aber unterschiedlichen Antriebsformen.

Vorreiter bei Wasserstofftechnologie

„Für den BEMU liegen bisher keine konkreten Aufträge vor“, sagte Alstom-Sprecher Jörn Bischoff. Bei den Wasserstoffzügen sieht das anders aus. Bei diesen Modellen erzeugt eine Brennstoffzelle Strom aus Wasserstoff. Die Energie wird in Akkus gespeichert und an Elektromotoren abgegeben. Mehr als 40 solcher Züge hat der Bahntechnikkonzern bisher verkauft.

Fertigung bei Alstom in Salzgitter: Bei Wasserstoffzügen ist das Unternehmen Marktführer. Quelle: Bernd Haase

Vorreiter in Sachen Wasserstofftechnologie war das Land Niedersachsen. Es hatte 2018 die weltweit ersten Züge mit dieser Antriebstechnik im sogenannten Elbe-Weser-Netz zwischen Cuxhaven, Bremerhaven und Bremervörde auf die Schienen gebracht. Weil der Test erfolgreich verlieft, sollen 14 solcher Fahrzeuge in diesem Jahr in den Regelbetrieb gehen. Künftig will das Land für seinen Fahrzeugpool im Regionalverkehr keine Dieselzüge mehr anschaffen, sondern wahlweise Fahrzeuge mit Wasserstoff- oder Batterieantrieb.

Von Bernd Haase