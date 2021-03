Hannover

Vor einem Jahr muss Friedrich Joussen die Corona-Pandemie noch eher als Chance denn als Risiko begriffen haben: Anfang März 2020 hatte der Tui-Chef abermals für knapp 800.000 Euro Aktien des eigenen Konzerns gekauft und damit seinen Besitz auf rund 525.000 Papiere aufgestockt. Am Urteil der übrigen Akteure an den Finanzmärkten änderte das jedoch nichts – mit dem Kurs der Tui-Aktie ging es weiter rapide bergab. Zu recht, wie es sich bald herausstellte: Ohne die milliardenschwere Hilfe des Staates wäre der Konzern längst pleite.

Wenn Vorstände die alte Börsenregel außer Acht lassen, nie in ein fallendes Messer zu greifen, wittern sie meist nicht nur ein Schnäppchen: Mit dem beherzten Griff in die eigene Brieftasche wollen sie in der Regel auch Zutrauen in ihr Geschäftsmodell demonstrieren. Deshalb achten Manager auch darauf, wann sie ihre Aktien wieder abstoßen – denn den Verkauf von Anteilen können andere Investoren ebenso als Signal ansehen. Für ihren Ausstieg.

Die Branche hat das Jahr abgeschrieben

Der Tui-Chef weiß also, dass er unter besonderer Beobachtung steht. Wegen des hohen Impftempos in Großbritannien und der vergleichsweise guten Buchungszahlen dort hatte sich Joussen jüngst mit Blick auf die Sommersaison optimistisch gezeigt. Dass er sich zuletzt gleich zweimal in größerem Stil von Tui-Aktien getrennt und dabei hohe Verluste in Kauf genommen hat, ließ folglich erhebliche Zweifel an seiner Zuversicht aufkommen. Die Prognose des Touristik-Verbandes bestätigt nun, wie berechtigt diese sind: Da sich die deutschen Kunden bei Buchungen weiter zurückhalten, hat die Branche auch das zweite Corona-Jahr schon weitgehend abgeschrieben.

Von Jens Heitmann