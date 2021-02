Hannover

Erbschaften und Schenkungen sind in Deutschland sehr ungleich verteilt. Während das reichste Fünftel der Haushalte im Mittel rund 144 000 Euro bekommt, müssen sich die unteren 20 Prozent mit 24 500 Euro begnügen. Dies ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), der Universität Vechta und des Deutschen Zentrums für Altersfragen auf Basis einer Befragung von 15.000 Haushalten. „Die Erbschaftswelle verschärft die absolute Vermögensungleichheit“, sagte DIW-Experte Markus Grabka am Mittwoch.

In den vergangenen beiden Jahrzehnten hat sich das Nettovermögen der privaten Haushalte auf 13,8 Billionen Euro mehr als verdoppelt. Nach Schätzungen des DIW könnten jedes Jahr bis zu 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt werden. Jeder zehnte Erwachsene hierzulande hat in den vergangenen 15 Jahren mindestens eine Erbschaft oder Schenkung erhalten. Die durchschnittliche Höhe der Erbschaften habe sich zwischen 2002 und 2017 auf rund 85 000 Euro pro Person belaufen, die der Schenkungen auf 89 000 Euro, heißt es in der Studie. Im Vergleich zu den anderthalb Jahrzehnten zuvor bedeute dies einen Anstieg um ein Fünftel. Fast die Hälfte der vererbten oder verschenkten Vermögen landen bei den oberen 10 Prozent der Bevölkerung.

Westdeutsche erben mehr

Große Unterschiede gibt es auch je nach regionaler Herkunft. Besonders große Hoffnungen auf Erbschaften oder Schenkungen können sich Westdeutsche machen: Zwischen 2002 und 2017 lag hier die vererbte Summe im Durchschnitt bei 92 000 Euro (Schenkungen: 94 000 Euro). Im Osten waren es 52 000 beziehungsweise 58 000 Euro. Auch aus diesem Grund liegen die Vermögen dort mit im Schnitt 55 000 Euro deutlich unter dem Niveau im Westen mit 121 000 Euro.

In der DDR hätten die Bürger systembedingt weniger Vermögen aufbauen können als in der alten Bundesrepublik, sagte Grabka. Entsprechend weniger könnten sie folglich an ihre Kinder oder Enkelkinder weitergeben.

Auch die soziale Herkunft schlägt sich in der Statistik nieder. Kinder aus Haushalten von Immobilieneigentümern und Inhabern von Wertpapierdepots können später größere Summen aus dem Familienkreis erwarten als andere. Schenkungen gehen der Studie zufolge eher an die Altersgruppe der 35- bis 45-Jährigen – etwa zur Geburt eines Enkelkindes oder als Hilfe zum Erwerb eines Eigenheims. Von Erbschaften profitieren besonders die 50- bis 55-Jährigen, wenn etwa ein Ehepartner oder die Elterngeneration stirbt.

Steuerreform gefordert

Um zu verhindern, dass sich die Ungleichheit bei den Vermögen durch Erbschaften und Schenkungen weiter vergrößert, plädiert das DIW für eine Änderung des Steuerrechts. Bisher gibt es die Möglichkeit, alle zehn Jahre bestimmte Freibeträge in Anspruch zu nehmen: Bei Kindern sind das 400 000 Euro pro Elternteil – innerhalb eines Jahrzehnts können Eltern also 800 000 Euro steuerfrei an Sohn oder Tochter übertragen. Würde diese Frist aufgehoben, könnten die Freibeträge nur einmal im Leben in Anspruch genommen werden, heißt es in der Studie.

Von Jens Heitmann