Finanzloch von 50 Millionen Euro: Deutsche Messe benötigt Millionenkredit

Die stark unter der Corona-Krise leidende Deutsche Messe benötigt frisches Geld. Nach HAZ-Informationen verhandelt die Gesellschaft mit mehreren Banken über Kredite zwischen 20 und 60 Millionen Euro. Sollten im weiteren Verlauf des Jahres keine Veranstaltungen mehr stattfinden, würde bei der Messe AG im Spätsommer ein Finanzloch von 50 Millionen Euro klaffen, verlautete aus Unternehmenskreisen. „Wir bewerten derzeit mehrere Szenarien unter dem Blickwinkel der Liquidität“, sagte ein Messe-Sprecher am Dienstag.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat das Unternehmen zuletzt diverse Veranstaltungen auf dem heimischen Gelände absagen müssen – die größte Lücke reißt das Aus für die Hannover Messe. Die zu der Industrieschau angemeldeten rund 5000 Aussteller haben ihre Standmieten im Voraus bezahlt und erhalten ihr Geld jetzt bis auf einen Abschlag von 25 Prozent zurück, den die Messe gemäß der Teilnahmebedingungen zur Deckung ihrer Vorlaufkosten einbehalten darf. Bei Unternehmen, die sich schon jetzt für die Hannover Messe im nächsten Jahr anmelden, verzichten die hannoverschen Veranstalter auf diesen Abschlag.

Aussteller bekommen bezahlte Standmieten zurück

Die Erstattung der Standmieten geht zu Lasten der Liquidität der Messegesellschaft. Für Stände auf der Industrieschau zahlen Aussteller einen Standardpreis von 239 Euro pro Quadratmeter; hinzu kommen noch einige Extras. Bei einer Messefläche von 150.000 Quadratmetern liefe das allein auf der Basis des Grundpreises auf eine Minderung der Liquidität um etwa 27 Millionen Euro hinaus, wenn man den Abschlag für die Vorlaufkosten berücksichtigt.

Die Deutsche Messe sieht keine Möglichkeit auf eine Entschädigung durch die Region Hannover, deren Gesundheitsbehörde die Industrieschau untersagt hat. Sobald ein solches Verbot wegen eines bundesweiten Krankheitsausbruchs ausgesprochen werde, gebe es nach dem Infektionsschutzgesetz keine Erstattungsansprüche, hieß es. Gleichwohl sei die Verfügung der Region hilfreich: Sie schütze die Deutsche Messe vor Regressforderungen durch Aussteller, die sonst ihren Aufwand im Vorfeld der Veranstaltung oder entgangene Gewinne im Nachgang geltend machen könnten.

Messegesellschaft rechnet mit Verlust

Allein durch die Absage der Hannover Messe entgeht den Veranstaltern etwa ein Viertel des für dieses Jahr geplanten Umsatzes von 329 Millionen Euro. Da auch das Geschäft im Ausland zum Erliegen gekommen ist, zeichnen sich dort ebenfalls erhebliche Einbußen ab. Im Herbst stehen in Hannover mit der IAA Nutzfahrzeuge und der Eurotier zwar noch zwei große Messen auf dem Programm – derzeit könne aber niemand einschätzen, ob Veranstaltungen mit mehr als 2000 Ausstellern und bis zu 250.000 Besuchern dann wieder möglich seien, sagte ein Beteiligter.

Dass die Deutsche Messe das laufende Jahr mit einem Verlust abschließen wird, steht heute schon fest. Ursprünglich hatte das Unternehmen einen schmalen Gewinn von 3 Millionen Euro erwartet. Doch diese Kalkulation wurde schon durch die Schließung des Messegeländes Sniec in Shanghai hinfällig, an dem die Hannoveraner zusammen mit den Messegesellschaften Düsseldorf und München die Mehrheit halten. In Shanghai liegt der Betrieb lahm, seit die Regierung in Peking wegen der Pandemie alle Messen ausgesetzt hat. Damit dürfte die Sniec-Dividende deutlich unterhalb der rund 9 Millionen Euro liegen, die man in Hannover für 2020 eingeplant hatte.

