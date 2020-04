Trotz Corona-Krise: Sparkasse befürchtet keine massiven Kreditausfälle

Hannover

Für die Sparkasse Hannover sind die Folgen der Corona-Krise bisher überschaubar. Von 1400 Privat- und Geschäftskunden lägen Anträge zur Aussetzung der Tilgung für ihre Kredite vor, sagte der Vorstandsvorsitzende Volker Alt am Donnerstag bei der Vorstellung der Bilanz. Von den Firmenkunden hätten über das Geldinstitut lediglich 75 einen Hilfskredit bei der staatlichen Kfw-Bank beantragt. Man stelle sich jedoch darauf ein, dass die Zahl notleidender Kredite in nächster Zeit nach oben gehen werde.

Die Sparkasse hat ihr Kreditvolumen im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Insgesamt stieg der Bestand um rund 7 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro. Besonders stark war das Wachstum bei Unternehmen und Selbstständigen. Hier habe das Institut neue Kredite in Höhe von 1,7 Milliarden Euro zugesagt – ein Plus von 37 Prozent, sagte Vizechefin Marina Barth. „Wir waren erneut ein starker Motor der Wirtschaft vor Ort.“

Keine großen Kreditausfälle erwartet

Trotz dieser Ausweitung des Kreditgeschäfts erwartet die Sparkasse nicht, dass es in der sich abzeichnenden Rezession zu massiven Ausfällen kommt. In „normalen“ Jahren plane man mit einer Kreditrisikovorsorge von etwa 20 Millionen Euro, erklärte Alt. Wegen der Corona-Krise nehme er an, dass dieser Wert 2020 überschritten werde. „Wir machen uns aber keine Sorgen, dass uns das Kundenwachstum vor die Füße fällt.“

Trotz des weiteren Anstiegs der Immobilienpreise hat die Nachfrage bei der Baufinanzierung erneut zugenommen. Bei den Privatkunden legte der Kreditbestand um knapp 5 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro zu. Bei den Firmenkunden wuchs das Volumen um 16 Prozent auf 3 Milliarden Euro. Einen Einbruch am Immobilienmarkt befürchtet die Sparkasse nicht. „Solange keine großen Arbeitgeber aus Hannover weggehen, rechnen wir mit stabilen Preisen“, sagte Vorstandsmitglied Kerstin Berghoff-Ising.

Für 2020 ist keine Prognose möglich

Mit dem Geschäftsverlauf im vorigen Jahr zeigt sich die Sparkasse sehr zufrieden. Dank der um rund 7 Prozent auf knapp 13 Milliarden Euro gestiegenen Kundeneinlagen könne man das komplette Kreditgeschäft weiterhin komplett refinanzieren, sagte Alt. Der hohe Geldzufluss bedeute aber nicht nur Grund zur Freude – weder für das Geldinstitut noch für die Kunden. „Das Zinsumfeld lässt das klassische Sparbuch auf Jahre unattraktiv bleiben.“ Neukunden müssen seit April sogar ein sogenanntes Verwahrentgelt bezahlen, wenn sie mehr als 100.000 Euro auf ihrem Girokonto parken.

Ihr operatives Ergebnis hat die Sparkasse um 14 Prozent auf rund 125 Millionen Euro gesteigert. Während der Zinsüberschuss um knapp 2 Prozent auf 219 Millionen Euro sank, erhöhte ich der Provisionsüberschuss um etwa 12 Prozent auf 110 Millionen Euro. Der Bilanzgewinn lag mit 20 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Eine Prognose für 2020 sei wegen der Corona-Krise nicht möglich, sagte Alt: „Wir müssen auf Sicht fahren.“

