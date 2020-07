Hannover

Durch die Folgen der Corona-Krise sind in der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie 60.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Laut einer Umfrage der Arbeitgeberverbände Niedersachsen liegen die Umsätze der beiden Branchen derzeit im Schnitt rund 40 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Drei von vier Unternehmen befürchten, dass sich die Auftragslage im zweiten Halbjahr noch einmal verschlechtern wird. „Wir erwarten, dass dieses Jahr etwa 30.000 Stellen verloren gehen“, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt am Donnerstag in Hannover. Im kommenden Jahr drohe ein Stellenabbau in ähnlicher Größenordnung.

An der Umfrage haben sich 814 Unternehmen beteiligt, schwerpunktmäßig aus der Industrie, aber auch aus Handel und Dienstleistungen. Die große Mehrheit der Betriebe habe das Jahr 2020 bereits abgehakt, hieß es. Besonders groß sei der Pessimismus im Maschinenbau: Das Gros der Firmen sehe keine Belebung der Konjunktur vor Mitte nächsten Jahres. Für viele habe deshalb die Sicherung ihrer Liquidität Vorrang. 90 Prozent der Betriebe in der Industrie, im Handel und in der Gastronomie wollen deshalb freiwerdende Stellen zunächst nicht wieder besetzen. Jedes dritte Industrieunternehmen plane im laufenden Jahr zudem betriebsbedingte Kündigungen.

Anzeige

Viele Jobs werden nach Südosteuropa verlagert

Nach Einschätzung der Arbeitgeberverbände droht ab Herbst eine Welle von Insolvenzen. Die gegenwärtige Ruhe sei trügerisch, hieß es. Durch die staatlichen Überbrückungshilfen halte sich die Zahl der Pleiten noch in Grenzen. Hinter den Kulissen deuteten sich aber bereits größere Umbrüche an. „Was mich in besonderer Weise umtreibt ist der Umstand, dass wir es vielfach mit echten Strukturanpassungen zu tun haben, die eine Verlagerung von Arbeitsplätzen ins südosteuropäische Ausland zur Folge haben“, sagte Schmidt. „Diese Arbeitsplätze sind unwiederbringlich weg.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Vor diesem Hintergrund fordern die Arbeitgeberverbände die Politik auf, die Attraktivität der hiesigen Standorte zu fördern. „Aus unserer Sicht ist jetzt alles dafür zu tun, die Pferde wieder zum Saufen zu bringen“, sagte Schmidt. Dabei dürfe es nicht nur darum gehen, die Kauflaune der Konsumenten zu stärken – nötig seien vor allem Steuererleichterungen, um die Bereitschaft der Unternehmen für Investitionen zu stärken. „Hier halten wir eine deutliche Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags für zwingend, die komplette Abschaffung der EEG-Umlage, die Senkung der Körperschaftssteuer und die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlages“, sagte Schmidt.

Von Jens Heitmann