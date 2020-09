Hannover

Bedingt durch die Corona-Krise setzen Berufstätige in Deutschland neue Prioritäten. Wie aus einer vom Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Haftpflichtverbandes der Deutschen Industrie ( HDI) durchgeführten repräsentativen Studie hervorgeht, ist berufliche Sicherheit in Krisenfällen für viele Beschäftigte derzeit ein wichtiges Kriterium. Nur die Verdienstaussichten und die Möglichkeit, erlernte Fähigkeiten anzuwenden, stufen die Arbeitnehmer höher ein. Für die Erhebung hat YouGov 3633 Erwerbstätige befragt.

Beliebtheit vom Homeoffice steigt

Zu den Ergebnissen der Umfrage zählt auch, dass fast jeder zweite Arbeitnehmer mehr digitale Technik einsetzt als vor der Pandemie. 28 Prozent der Beschäftigten haben Erfahrungen mit dem Homeoffice gemacht. Mehr als ein Drittel wünscht sich, dies künftig häufiger tun zu können, verbunden mit flexibleren Arbeitszeiten.

Gleichzeitig ist offensichtlich die Skepsis vor den Folgen der Digitalisierung gesunken – allerdings bleibt ein zwiespältiges Gefühl. Geht es um den eigenen Job, sehen ihn nur noch 19 Prozent durch moderne Techniken als gefährdet an. Bei der Vergleichsstudie im Vorjahr waren es noch 27 Prozent. Auf der anderen Seite befürchten zwei von drei Arbeitnehmern, dass durch die Digitalisierung in Deutschland unter dem Strich mehr Arbeitsplätze wegfallen als neue entstehen.

Mehr als 50 Prozent der Befragten erwartet durch die Corona-Krise eine Pleitewelle. Besonders gilt dies für Beschäftigte in Werbung, Marketing und Medien (75 Prozent), in Bau und Architektur (66 Prozent), bei Finanzdienstleistern und Steuerberatern (65 Prozent) sowie im Tourismus (63 Prozent). Einhergehend steigt die Bereitschaft zum Jobwechsel; sie liegt bei 60 Prozent.

Frauen kommen mit Kurzarbeit besser klar

Jeder fünfte Teilnehmer der Befragung musste in den vergangenen zwölf Monaten in Kurzarbeit gehen, was nach Angaben von YouGov auch den Werten der amtlichen Statistiken entspricht. Als überraschend bewerten die Meinungsforscher, dass 43 Prozent der Betroffenen diese Phase als „insgesamt für mich wertvolle Zeit“ empfunden haben. Frauen treffen diese Aussage häufiger als Männer. Jeder vierte Befragte bezeichnet die Kurzarbeit als belastend – hier sind wiederum die Männer in der Mehrheit.

Von Bernd Haase