Hannover

Die Firma Norian, Dienstleister für Finanz- und Rechnungswesen, Personalabrechnung und Prozessoptimierung mit Deutschlandsitz in Hannover und Wurzeln beim Kekshersteller Bahlsen, hat eine Software entwickelt, die Verwaltungsabläufe in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beschleunigt. „In Finnland wird sie erfolgreich genutzt, in Deutschland gibt es bisher kein Interesse“, sagt Dennis Jahn, Leiter der deutschen Abteilung von Norian.

Software-Roboter sind schneller als Menschen

Das Unternehmen arbeitet mit sogenannten Software-Robotern. Diese Programme führen regelbasierte, wiederkehrende Prozesse aus. „Sie ahmen die Interaktion des Menschen mit Computern etwa bei der Dateiensuche, der Datenübertragung oder dem Datenabgleich nach – nur um ein Vielfaches schneller“, schildert Jahn.

In der Region Hannover wie überall in Deutschland ist seit Beginn der Corona-Pandemie regelmäßig darüber geklagt worden, dass die Behörden nicht mit der Durchführung von Tests, der Übermittlung der Ergebnisse nebst möglicher Quarantäne-Anordnungen an die Betroffenen hinterherkommen. Auch mit der Datenübertragung der Fallzahlen an das Robert-Koch-Institut hapert es – vor allem an Wochenenden.

Bearbeitungsstau aufgelöst

Das war etwa in der finnischen Stadt Turku ebenfalls der Fall. Dort hingen nach Angaben der Gesundheitsbehörden im vergangenen Spätsommer bis zu 1500 Bürger und Bürgerinnen in Warteschleifen, die sich für einen Corona-Test interessierten oder Resultate wissen wollten. „Dann haben wir die Software-Roboter eingesetzt und konnten die Bearbeitungszeiten erheblich verkürzen. Es gibt kaum noch Wartezeiten; Mitarbeiter wurden frei für andere Aufgaben“, schreibt Projektleiter Tapio Järvenpää in einem Blog.

Laut Jahn kann das Programm auch die Kontaktnachverfolgung bei Infektionsfällen sowie das Management rund um die Impfung verbessern. „In Deutschland bekommen wir aber nicht einmal einen Termin bei den Gesundheitsämtern oder den Ministerien, weil alle überlastet sind“, sagt er.

Unternehmen beschäftigt 600 Mitarbeiter

Norian hat seinen Hauptsitz in Oslo, beschäftigt hauptsächlich in Polen und Litauen, aber auch in den skandinavischen Ländern und Deutschland insgesamt 600 Mitarbeiter und setzte zuletzt 25 Millionen Euro pro Jahr um. Mehr als 30 Prozent der Firmenanteile liegen in der Hand der Beschäftigten. Das Portfolio umfasst Lösungen für Buchhaltung, Finanzwesen und Personalabrechnung.

Die deutsche Niederlassung in Hannover zählt laut Jahn 25 Mitarbeiter und betreut Kunden wie den Gerätehersteller Miele oder den Motorenfabrikanten Deutz. Entstanden ist sie als Ausgründung der für die Optimierung und Automatisierung zuständigen Abteilung aus der Firma Bahlsen, als diese 1999 in die Sparten für Süßwaren und Salzgebäck aufgespalten wurde. Später kam die Firma zunächst zum finnischen Staat und dann zur Norian-Gruppe.

Von Bernd Haase