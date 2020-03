Corona-Krise: Jedes dritte Reisebüro in Pleitegefahr

Hannover

Die Reisebüros stehen vor einer Pleitewelle. Jede dritte der bundesweit 13.000 Agenturen stehe vor dem Aus, wenn die Politik keinen breiten Rettungsschirm über der Branche aufspanne, sagt die Geschäftsführerin des Verbandes unabhängiger selbstständiger Reisebüros, Marija Linnhoff. Nötig sei ein Notfallfonds, mit dem der Staat für die Kundengelder und die Provisionen der Reisevermittler gerade stehe. Es reiche nicht, nur Großkonzerne mit Krediten zu stützen. „Bei den Reisebüros stehen mindestens so viele Arbeitsplätze auf dem Spiel wie bei der Lufthansa und der Tui zusammen“, sagt Linnhoff.

Die Reisebüros sehen sich wegen der Corona-Krise doppelt unter Druck: Zum einen kommen kaum noch Buchungen herein, weil ihre Ladenlokale geschlossen und die Kunden verunsichert sind. Zum anderen fürchten die Inhaber, dass die Veranstalter bereits bezahlte Provisionen für stornierte Reisen zurückfordern. Nahezu bei jeder Agentur würden in diesen Tagen Teile der von den Reiseanbietern überwiesenen Vergütungen automatisch vom Konto gebucht, sagt Linnhoff: „Es kann nicht angehen, dass sich die Reisebüros zur Rettung der Reiseveranstalter opfern müssen.“

Der Reisebranche entgehen 4,8 Milliarden Euro Umsatz

Rechtlich sind die Veranstalter auf der sicheren Seite. Eine Provision steht den Vermittlern nur zu, sofern die Kunden ihre Buchung bezahlen. Die große Mehrheit der Pauschalreiseanbieter zahlt die Umsatzbeteiligung auch erst, wenn die Urlauber auf dem Weg ins Feriendomizil sind. Nur die Tui und die DER Touristik überweisen die Provision bereits nach der Anzahlung der Kunden – in der Regel sind das 10 Prozent des Reisepreises. Nach einer Hochrechnung des Branchenverbandes DRV summiert sich der Umsatzausfall bei den deutschen Veranstaltern bis Ende April auf rund 4,8 Milliarden Euro. Den Reisebüros entgehe damit ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag, heißt es in ihren Reihen.

Dadurch sehen die Agenturen ohne eigenes Verschulden ihre Existenz in Gefahr. „Wir sind mit jeder Buchung etwa drei Stunden beschäftigt“, sagt Tanja Raudonat Toloui, Geschäftsführerin von Astro Reisen in Springe. „Wir vergleichen Preise, wir geben Empfehlungen für Hotels, Ausflüge und Sehenswürdigkeiten, wir reservieren Sitzplätze, schreiben Kundenwünsche an die Hotels, und sorgen für den Check-in im Flugzeug.“ Nach der Stornierung einer Reise koste es abermals viel Zeit, die enttäuschten Kunden zu betreuen: Beim Krisenmanagement hielten sich die Veranstalter gern vornehm zurück, sagt Raudonat Toloui. „Somit arbeiten wir doppelt für nichts, und es wird uns noch etwas weggenommen – wo in unserer Wirtschaft gibt es noch so ein vergleichbares ruinöses Verhalten?“

Veranstalter vertrösten die Reisebüros auf später

Die Veranstalter verstehen die Nöte ihrer Vertriebspartner, lindern können sie diese nicht. Die Tui prüfe, „mit welchen Maßnahmen wir die bedrohte Liquidität von Reisebüros und Veranstaltern erhalten können“, heißt es in einem Schreiben an die Agenturen. „Daran arbeiten wir, bauen auf die Unterstützung der politischen Entscheidungsträger und hoffen, Euch bald eine Lösung zum Erhalt Eurer Provision kommunizieren zu können.“ Die DER Touristik verspricht „eine sofortige finanzielle Unterstützung, sobald die Nachfrage wieder anzieht“. Der Veranstalter FTI hofft darauf, „dass die Buchungen im Reisebüro bleiben“, die Kunden ihre Reisen also nicht stornieren, sondern nur verschieben. Dann könnten auch die Agenturen von den Provisionen profitieren, „wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr“.

