Handwerker fordern einen „Corona-Bonus“

Das Handwerk fordert für einen Neustart einen steuerlichen „Corona-Bonus“. Die Bürger sollen zeitlich befristet einen Höchstbetrag von 12.000 Euro im Jahr von der Steuer absetzen dürfen, um die Nachfrage zu stärken. Bisher können private Kunden für Handwerkerdienste bis zu 6000 Euro per anno beim Finanzamt geltend machen. „Ganz vielen unserer Betriebe steht das Wasser bis zum Hals und nicht wenige drohen komplett unterzugehen“, sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer am Montag.

„Die Verunsicherung ist groß“: Hildegard Sander, Hauptgeschäftsführerin der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen. Quelle: Samantha Franson

In einer Umfrage von Ende März hatten mehr als 80 Prozent der 84.000 Handwerksbetriebe in Niedersachsen über Umsatzrückgänge geklagt, rund die Hälfte berichtete von stornierten Aufträgen, bei knapp einem Drittel behinderte fehlendes Material die Arbeit. Jede siebte Firma bereitetet Kurzarbeit vor. Etwa ein Sechstel der Handwerker musste den Betrieb coronabedingt schließen. „Die Verunsicherung ist groß“, sagte die Hauptgeschäftsführerin der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen, Hildegard Sander. Jeder zweite Betrieb rechne mit weiteren Umsatzrückgängen. In Niedersachsen beschäftigt die Branche 530.000 Mitarbeiter.

Betriebe klagen über unklare Öffnungsregeln

Die Initiative des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks ist Teil eines umfassendes Maßnahmenpakets, mit dem die Branche wieder auf die Beine kommen will. In dem Papier fordert die Branche, den stufenweisen Wiederhochlauf des wirtschaftlichen und sozialen Lebens zu beschleunigen. Firmen, die Hygiene- und Abstandsregelungen einhielten, müssten ungeachtet ihrer Größe grundsätzlich die Möglichkeit haben, ihre Geschäftstätigkeit wieder aufzunehmen – und das möglichst rasch.

„Für Handwerksbetriebe an Landesgrenzen ist irgendwann überhaupt nicht mehr zu überblicken, was wo und in welcher Weise gilt“: Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Quelle: Christoph Soeder/dpa

Kleinere und mittlere Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern dürfen inzwischen unter Auflagen wieder öffnen. Das Handwerk fordert möglichst einheitliche Regeln: „Beim Wiederhochfahren der Wirtschaft muss Schluss sein mit diesem völlig unübersichtlichen länderspezifischen Regelungs- und Verfahrenswirrwarr“, sagte Wollseifer. „Für Handwerksbetriebe an Landesgrenzen ist irgendwann überhaupt nicht mehr zu überblicken, was wo und in welcher Weise gilt.“

Zuschuss für ausbildende Betriebe gefordert

Damit Betriebe durch die Krise kommen, fordert das Handwerk zudem neue Hilfspakete der Bundesregierung. Für Friseure, Kosmetiker, Maßschneider oder Uhrmacher wären gezielte Zuschüsse passgenauer als weitere Kreditprogramme, sagte Wollseifer. Vorrangiges Ziel müsse es sein, die Liquidität der Betriebe zu stärken und ihre Eigenkapitalbasis zu verbessern. Dazu müssten die Steuerbelastung gesenkt und Abschreibungsregeln verbessert werden.

Für ausbildende Betriebe mahnt das Handwerk einen einmaligen Zuschuss an. Um für die Nachkrisenzeit die Fachkräfteversorgung nicht zu gefährden, müsse die Ausbildung über die nächsten Monate hinweg stabilisiert werden, sagte Wollseifer. Wünschenswert wäre auch eine „Bürokratielasten- und Regulierungspause“. Viele Betriebe seien in der Krise erst recht völlig überfordert von Melde-, Prüf- oder Anzeigepflichten.

Von Andreas Hoenig und Jens Heitmann