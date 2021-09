Hannover

Unklare Corona-Regelungen erschweren die Planungen für Geschäfts- und Urlaubsreisen. Weil viele Länder weiterhin keine Einreise erlauben oder extrem hohe Hürden errichten, blieben die Kontakte der Unternehmen zu ihren Kunden eingeschränkt, sagte die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover, Maike Bielfeldt: „Viele Firmen warten händeringend darauf, ihre technischen Spezialisten wieder in alle Welt zu entsenden.“ Seit dem Ausbruch der Pandemie gebe es einen „immensen Stau an unerledigten Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inbetriebnahmen von neuen Anlagen“.

Vorgaben für eine Einreise ändern sich schnell

Als US-Präsident Biden vor Kurzem in Aussicht stellte, ab November für ge­impfte Europäer wieder eine Einreise ohne Ausnahmegenehmigung zu ermöglichen, wurde das vielerorts als Auftakt für eine weltweit wiederkehrende Reisefreiheit begriffen. Das sei aber nur eine vage Ankündigung, hieß es bei der IHK. „Die Vorgaben für eine Einreise ändern sich zum Teil sehr häufig und sehr schnell“, sagte Tilman Brunner, Abteilungsleiter International bei der IHK. Selbst wer geimpft sei, müsse sich auf ein- bis zweiwöchige Quarantänen einstellen – in China könnten das in manchen Regionen auch drei Wochen werden. Andere Länder wie etwa Japan stellten noch keine neuen Visa aus, auch die Testanforderungen unterschieden sich teilweise erheblich, hieß es.

Studiosus nimmt nur noch Geimpfte und Genesene mit

Unterdessen zeichnet sich ab, dass das Angebot an Urlaubsreisen für Ungeimpfte schrumpfen wird. Erste Veranstalter wollen Gäste nur noch mitnehmen, wenn diese vollständig geimpft oder genesen sind (2-G-Regel). „Immer mehr Zielgebiete setzen auf die 2-G-Regel, und auch immer mehr Reiseveranstalter und Kreuzfahrt-Anbieter entscheiden sich dafür“, sagte der Präsident des Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig.

Der Studienreiseveranstalter Studiosus will künftig nur noch Buchungen von Geimpften und Genesenen akzeptieren. „In immer mehr Ländern verschärfen sich derzeit aufgrund der steigenden Corona-Zahlen wieder die Hygienebestimmungen“, erklärte das Unternehmen. Dies gelte sowohl für die Einreise in die Länder als auch für den Zutritt zu Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder Geschäften. Die Teilnahme an Reisen werde daher von Oktober für Ungeimpfte nicht mehr möglich sein. Auch der Touristikkonzern Alltours will Erwachsene in den eigenen Allsun-Hotels ab Ende Oktober nur noch aufnehmen, wenn sie über einen Impfschutz oder einen Genesennachweis verfügen.

Die Tui hält sich an die Vorgaben in den Zielgebieten

Nach Einschätzung von FTI-Group-Chef Ralph Schiller könnte sich die 2-G-Regel langfristig in vielen Hotels und Reiseländern durchsetzen: „Angesichts der Tatsache, dass die meisten Menschen hierzulande ein Impfangebot erhalten haben und es wahrnehmen können, ist dies auch nachvollziehbar.“ Beim Branchenprimus Tui orientiert man sich derzeit ausschließlich an den Vorgaben der Zielgebiete. „Wir erlassen keine eigenen Regeln“, sagte ein Konzernsprecher.

An Bord vieler Kreuzfahrt-Schiffe dürfen bereits jetzt nur noch Geimpfte. Tui Cruises bietet im kommenden Winter diverse Kreuzfahrten in warmen Gefilden vorrangig für vollständig geimpfte Urlauber an. Hapag-Lloyd Cruises kündigte an, ab Herbst nur noch geimpfte Erwachsene mitzunehmen. Die Reederei Aida Cruises bietet einige Reisen ihres Winterfahrplans ausnahmslos Urlaubern mit Corona-Impfung an.

Von Jens Heitmann und Friederike Marx