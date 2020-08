Hannover

So wie Michael B. aus Hildesheim oder Jürgen Z. aus Ronnenberg geht es derzeit vermutlich Hunderttausenden Fluggästen in Deutschland: Sie haben Flüge gebucht, die wegen der Corona-Pandemie storniert wurden, oder haben Angebote von der Fluggesellschaft angenommen, gegen eine Stornierungsgebühr von der Reise zurückzutreten. Die Fälle müssten eigentlich klar sein: Wenn die Leistung nicht erbracht wurde, gibt es das Geld oder einen Teil davon zurück. So schreibt es das EU-Verbraucherrecht den Fluggesellschaften vor. Innerhalb von sieben Tagen müssen sie den Ticketpreis erstatten.

Ein Pingpongspiel

Tatsächlich warten viele Fluggäste schon seit vielen Wochen auf eine Rückerstattung. Besondere Probleme haben Kunden, die ihre Flüge über Buchungsportale wie Opodo oder Check24 gekauft haben. So wie der Ronnenberger Jürgen Z., der im Juni von Hamburg nach St. Petersburg fliegen wollte. Schon Ende 2019 hatte er für knapp 900 Euro die Tickets über das Buchungsportal Check24 gekauft. Vor dem Start aber stornierte die skandinavische Fluggesellschaft SAS den Flug. Auf das Geld wartet Z. seit nunmehr drei Monaten.

Hat viele Rückerstattungsanträge noch nicht abgearbeitet: Die Lufthansa, nach Milliardenhilfen mittlerweile zu 20 Prozent in der Hand des Staates. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Seit der Stornierung erlebt Z. eine Art Pingpongspiel zwischen Buchungsportal und Fluggesellschaft. „Das ist ein übles Spiel, das da läuft“, sagt der Reiserechtler Ronald Schmid. Wenden sich die Fluggäste wegen der Rückerstattung an das Buchungsportal, verweist dieses an die Fluggesellschaft. Die verweist zurück an das Buchungsportal – und dort ist wegen überlasteter Hotlines oft niemand zu sprechen. „Irgendwann sind die Leute so genervt, dass sie es auf sich beruhen lassen – jedenfalls bei kleinen Beträgen. Darauf bauen die.“

Schmid ist Sprecher von Fairplane. Das Portal kümmert sich gegen Erfolgsprovision um Fälle, in denen Reisende alleine nicht weiterkommen. Selbst die mit Milliarden Euro vom Staat gestützte Lufthansa habe bisher nur 7 bis 10 Prozent der von Fairplane gestellten Forderungen erfüllt, sagt Schmid. Die Fluglinie, an der der Bund mittlerweile zu 20 Prozent beteiligt ist, schuldet Fluggästen noch immer rund 600 Millionen Euro. Etwa 1,2 Millionen Anträge seien noch offen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

In der Regel ist die Fluggesellschaft Ansprechpartner

Im Fall von Jürgen Z. hat das Buchungsportal Check24 geantwortet, man sei nur als Vermittler aufgetreten. Der Ronnenberger müsse sich daher an die Airline wenden. Die Fluglinie sei „sowohl für die Erstattung als auch die Dauer des Ticketerstattungsprozesses verantwortlich“. Stimmt, sagt Reiserechtler Schmid. „In aller Regel ist in solchen Fällen die Fluggesellschaft der Vertragspartner.“ SAS verwies Jürgen Z. jedoch zurück an Check24, nachdem er auf der Internetseite ein Formular ausgefüllt hatte. Er habe sein Ticket bei einem Reisevermittler gekauft. Er möge sich daher doch bitte dahin wenden.

Auf Anfrage bei SAS erklärt ein Sprecher in Norwegen: Man empfehle Kunden, sich an das Reisebüro zu wenden, da man keinen Einblick in die Transaktionen zwischen Reisenden und Agenten habe. Sollte Z. aber weiter SAS ansprechen, werde man den Ticketpreis direkt erstatten – wohin bei SAS sich Z. dafür wenden soll, verrät der Sprecher allerdings nicht. Z. hat inzwischen Fairplane eingeschaltet.

Hotlines sind oftmals überlastet

Tuifly steht auf dem Ticket – doch mitunter ist die Airline gar nicht der Vertragspartner. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Komplizierter ist der Fall von Michael B. aus Hildesheim. Er hatte im Februar über Opodo Flüge mit Tuifly von Langenhagen nach Portugal gebucht und die Reise im April gegen eine Gebühr storniert. Auf die Erstattung des verbliebenen Ticketpreises von rund 800 Euro wartet er bis heute.

An Tuifly kann sich B. nicht wenden, die Airline ist nicht sein Vertragspartner. Tuifly hatte ein Kontingent an Plätzen an ein Unternehmen namens Vtours in Aschaffenburg verkauft, die gaben es an Involatus Carrier and Consulting (ICC) in Kaarst weiter. Bei ICC kaufte B. schließlich über Opodo die Flüge – das merkte er allerdings erst, als die elektronischen Tickets per Mail kamen.

ICC fühlt sich für die Erstattung nicht zuständig und verweist dazu auf seine allgemeinen Geschäftsbedingungen. B. müsse Opodo ansprechen. Dort versucht B. seit Wochen, jemanden zu erreichen – ohne Erfolg. Die Hotline ist überlastet. Nach Tagen meldet sich dann doch noch eine Opodo-Sprecherin bei der HAZ und verspricht, das „VIP-Team“ von Opodo werde sich von nun an um die Rückerstattung kümmern. Opodo bittet um Nachsicht und verweist darauf, dass man den Flugpreis erst erstatten könne, wenn die Fluglinie das Geld überwiesen habe – das könne dauern. Im Fall von Michael B. behauptet ICC jedoch, den Preis Anfang Juli erstattet zu haben. Reiserechtler Schmid empfiehlt B. für die Zukunft ein Reisebüro: „Da sitzen Fachleute, die auch noch da sind, wenn etwas schiefgelaufen ist.“

