Hannover

In der Autobranche lebt die Idee einer Vier-Tage-Woche nach dem Vorbild von Volkswagen aus den Neunzigerjahren wieder auf. Der Zulieferer Continental wirbt für eine kollektive Verkürzung der Arbeitszeit, um einen Stellenabbau in größerem Stil zu vermeiden. Man suche nach Möglichkeiten „eine Art Coronabrücke“ zu bauen, sagte Personalchefin Ariane Reinhart dem „ Handelsblatt“. Um eine Verringerung der Arbeitszeit auch für Geringverdiener akzeptabel zu machen, sollte die Bundesagentur für Arbeit deren Einkommen aufstocken.

Die Branche steht enorm unter Druck: Prognosen zufolge wird die weltweite Autoproduktion in diesem Jahr auf 70 Millionen Fahrzeuge sinken – das wäre ein Minus von einem Fünftel im Vergleich zum Vorjahr. Hersteller und Zulieferer in Europa hätten einen „Herzstillstand“ erlitten, hatte Conti-Vorstandschef Elmar Degenhart kürzlich erklärt. Der Konzern rechnet für das zweite Quartal mit tiefroten Zahlen. Schon vor der Corona-Krise hatte Conti einen Umbau des Unternehmens angekündigt, von dem bis 2029 rund 20.000 Stellen in irgendeiner Form betroffen seien, wie es hieß. „Es dürfte dazu kommen, dass wir über Kündigungen verhandeln müssen“, sagte Degenhart.

Anzeige

Wollen die Krise bewältigen: Elmar Degenhart (links), Vorstandsvorsitzender der Continental AG, Ariane Reinhart, Personalvorstand, und Wolfgang Schäfer, Finanzvorstand. Quelle: dpa

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Volkswagen führte 1994 die Vier-Tage-Woche ein

Bei Conti orientiert man sich an Volkswagen: Als bei VW der Absatz zu Beginn der Neunzigerjahre stockte, einigten sich der Konzern und die IG Metall Ende 1993 auf eine Senkung der Wochenarbeitszeit um ein Fünftel auf 28,8 Stunden. Im Gegenzug wurden die Einkommen um 10 Prozent reduziert und eine Job-Garantie für alle VW-Beschäftigten vereinbart. Die Arbeitszeit wurde 2006 wieder angehoben – der Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung gilt noch heute. Dieser habe „dieselbe Bedeutung wie der Euro-Rettungsschirm“, sagte Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh.

Auch bei Continental stehen die Arbeitnehmervertreter dem Vorschlag des Vorstandes aufgeschlossen gegenüber. „Wir wollen über Perspektiven sprechen und nicht über Kündigungen verhandeln“, sagte Konzernbetriebsratschef Hasan Allak in einem Interview im Intranet von Conti, das der HAZ vorliegt. Nur mit Verbundenheit und einer „fairen Lastenverteilung von oben bis unten“ lasse sich die aktuelle Krise bewältigen. Im Gegenzug fordern die Betriebsräte eine Jobgarantie: „Wir wollen in jedem Fall erreichen, dass jede Kollegin und jeder Kollege ein verlässliches Einkommen und eine Zukunftsaussicht bekommt“, sagte Allaks Stellvertreter Lorenz Pfau.

IG Metall will auch bei Airbus Stellen retten

Für die bei Conti aktiven Gewerkschaften IG BCE und IG Metall ist eine Verkürzung der Arbeitszeit um bis zu 20 Prozent heikel: Laut Tarifvertrag wäre ein solcher Schritt zwar in absoluten Notsituationen erlaubt, aber anders als bei der Kurzarbeit würden die Lohneinbußen bei einer generellen Arbeitszeitabsenkung bei den Beschäftigten voll durchschlagen. Zudem sei die Auftragslage nicht an allen Standorten gleich schlecht, hieß es von Arbeitnehmerseite. In punkto Solidarität stehe man deshalb vor einer großen Herausforderung.

Nach Einschätzung der IG Metall könnte eine Senkung der Arbeitszeit auch für andere Branchen hilfreich sein – etwa in der Luftfahrtindustrie. Der Flugzeugbauer Airbus will seine Produktion um 40 Prozent verringern, das könnte in der Zivilflugzeugsparte 15.000 von 90.000 Beschäftigten den Job kosten, befürchten Betriebsräte. Eine Alternative sei eine „kollektive Arbeitszeitverkürzung“ nach dem Vorbild von VW, sagte IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner, der bei Airbus im Aufsichtsrat sitzt. „Kurzarbeit alleine reicht nicht aus, um diese Lage zu überbrücken.“

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann