Continental will Sparkurs nach Milliardenverlust verschärfen

Hannover

Nachdem Continental im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gerutscht ist, will der Autozulieferer aus Hannover die Dividende kürzen und sein Sparprogramm verschärfen. Der Konzern werde jetzt jeden Standort erneut auf seine Wettbewerbsfähigkeit prüfen, sagte Vorstandschef Elmar Degenhart am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Hannover: „Wir sehen zusätzlichen Handlungsbedarf.“ Auch betriebsbedingte Kündigungen könne man nicht ausschließen – diese seien allerdings die letzte Option. Zu Details will sich das Management im Mai äußern.

Continental hat 2019 bei einem stagnierenden Umsatz von knapp 44,5 Milliarden Euro unter dem Strich einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro verbucht – im Vorjahr war noch ein Gewinn von 2,9 Milliarden Euro angefallen. Für das Minus waren vor allem Abschreibungen in der Automotive-Sparte verantwortlich. Insgesamt sei das Geschäftsjahr „absolut nicht zufriedenstellend verlaufen“, sagte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. Die Dividende der Anteilseigner soll deshalb von 4,75 auf 4 Euro sinken.

Weltweite Autoproduktion sinkt abermals

Der Konzern hatte im vergangenen Herbst einen umfassenden Umbau angekündigt. Bis 2029 will Conti sich zusehends auf Wachstumsbereiche wie Elektromobilität und automatisiertes Fahren ausrichten. Von den insgesamt 241.000 Arbeitsplätzen seien 15.000 „von Veränderungen betroffen“, hieß es seinerzeit. In Deutschland handele es sich um 5000 von 62.000 Stellen. Im ersten Schritt sollen drei Werke geschlossen werden – die Gewerkschaften IG Metall und IG BCE hoffen darauf, einen umfassenden Jobabbau an weiteren Standorten verhindern zu können.

Continental baut in Hannover eine neue Firmenzentrale. Quelle: dpa

Während die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern noch laufen, erhöht der Vorstand den Druck. „Im September haben wir gedacht, wir gehen schon tief genug“, sagte Degenhart. Die Lage der Branche habe sich jedoch abermals verschlechtert. Deshalb müsse man bei der Produktivität noch größere Fortschritte machen. Nach Einschätzung von Conti wird die weltweite Pkw-Produktion 2020 zum dritten Mal in Folge schrumpfen. Im ersten Quartal werde das Minus voraussichtlich 10 Prozent betragen – in China könne der Rückgang infolge der Coronavirus-Epidemie sogar dreimal so hoch ausfallen, hieß es.

Betriebsrat fordert Verzicht auf Kündigungen

Im laufenden Jahr wäre der Vorstand daher schon froh, das Umsatzniveau von 2019 stabil halten zu können. Im klassischen Zulieferergeschäft der Automotive-Sparte soll die um einmalige Effekte bereinigte operative Marge zwischen 3 und 4 Prozent liegen – im Reifenbereich, zu dem auch das Industriegeschäft von Contitech gehört, wird eine Marge von 10 bis 11 Prozent angestrebt. An der geplanten Abspaltung der Antriebssparte Vitesco Technologies will der Konzern trotz der Unsicherheiten am Markt festhalten.

Die Arbeitnehmervertreter fordern vom Management den Verzicht auf Entlassungen. „Betriebsbedingte Kündigungen sind für uns völlig inakzeptabel“, sagte der Vorsitzende des Konzernbetriebsrates, Hasan Allak. „Mit Kahlschlag lässt sich keine Transformation betreiben.“ Um die Beschäftigten für die Herausforderungen beim Umbau des Konzerns zu motivieren, seien Investitionen in die Aus- und Weiterbildung nötig. Dafür müsse Continental finanzielle Mittel im dreistelligen Millionenbereich bereit stellen.

Von Jens Heitmann