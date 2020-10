Hannover

Der Automobilzulieferer Continental will in seinem Werk in Stolzenau (Kreis Nienburg) fast jede vierte Stelle streichen. Bis Ende kommenden Jahres sollen 50 von 210 Mitarbeitern gehen. Darüber hat das Unternehmen am Donnerstag Belegschaft und Betriebsrat informiert.

Standort insgesamt ist nicht in Gefahr

In Stolzenau fertigt Conti Laderaumabdeckungen und Kunstleder. Letzteres will der Konzern einstellen, weil nach Angaben eines Sprechers durch einen gestrichenen Großauftrag aus der Automobilindustrie 75 Prozent des möglichen Produktionsvolumens entfallen. Auch bei den Laderaumabdeckungen gebe es Rückgänge. „Wir wollen den Standort fortführen und ihn deshalb auf wirtschaftlich gesunde Beine stellen“, sagt der Unternehmenssprecher.

Sozialverträgliche Lösungen gesucht

Weiter verschärft worden sei die Auftragssituation durch Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das Werk verzeichne dadurch zusätzliche Umsatzrückgänge, und es sei davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetze. Über den Jobabbau will Conti nun schnellstmöglich mit den Arbeitnehmervertretern verhandeln und dabei faire und möglichst sozialverträgliche Lösungen finden.

Der zweitgrößte Autozulieferer der Welt steht wegen des Wandels in der Automobilindustrie insgesamt unter Druck. Er hat im vergangenen Jahr einen Sparkurs angekündigt und zwischenzeitlich verschärft. Insgesamt will Conti weltweit 30.000 Stellen „verändern“, davon 13.000 in Deutschland. Von 2023 an soll der Umbau jährlich mehr als eine Milliarde Euro an Kosten einsparen.

