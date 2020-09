Hannover

Wegen des Umbruchs in der Autoindustrie stellt der Zulieferer Continental weltweit 30 000 Arbeitsplätze zur Disposition. In Deutschland soll in Aachen das vorletzte Reifenwerk des Konzerns geschlossen werden. Im HAZ-Interview spricht Konzernbetriebsratschef Hasan Allak über ein schwindendes Vertrauen in den Vorstand, die Folgen des Arbeitsplatzabbaus für das Ansehen des Unternehmens und die Forderungen an den Aufsichtsrat.

Bei Continental stehen von den 59.000 Stellen in Deutschland 13.000 offiziell vor einer „Veränderung“. Muss man das inzwischen mit „Abbau“ übersetzen, Herr Allak?

Zum größten Teil zumindest – das hat uns der Vorstand jetzt sehr deutlich gemacht.

Als das Programm zum Umbau des Konzerns in Richtung Elektromobilität und Digitalisierung im vergangenen Herbst gestartet wurde, waren Sie noch optimistischer.

Der Vorstand hat immer von „Transformation“ gesprochen. Das klang nach Weiterbildung, Qualifizierung und der Veränderung von Jobprofilen. Heute sind wir schlauer: Es wird immer klarer, dass es dem Management vorrangig um Kostensenkungen geht. Dass jetzt in Aachen ohne Vorwarnung des zuständigen Betriebsrates das Aus für ein ganzes Reifenwerk mit 1800 Mitarbeitern verkündet wird, hat sich keiner vorstellen können. Für mich ist das ist wie ein Déjà-vu-Erlebnis.

„Hier geht es nur um die Rendite“

Sie spielen an auf die Schließung der Pkw- und Lkw-Reifenfertigung in Hannover in den Jahren 2005 und 2009 durch den damaligen Konzernchef Manfred Wennemer.

Nach der Ära Wennemer wurden Veränderungen in der Unternehmenskultur angestoßen, und es sollten nicht mehr nur die Interessen der Anteilseigner im Vordergrund stehen. Wir sind extrem enttäuscht, weil der Vorstand mit Aachen als Fanal jetzt alles zunichtemacht, was in den letzten zehn Jahren mühsam aufgebaut worden ist. Hier wird eine Grenze überschritten: Das hat nichts mit „Transformation“ zu tun, hier geht es nur um die Rendite. Kurzfristig kann man so sicher die Kosten senken, aber auf längere Sicht wird der Konzern bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso wie nach außen viel von seinem Ansehen verlieren – „Cost-Cutting“ ist endlich! Es entsteht gerade ein nachhaltiger Schaden für das Unternehmen.

Der Konzern begründet das Aus für Aachen mit Überkapazitäten in der Reifenfertigung in Europa. Ist das falsch?

Überkapazitäten entstehen nicht über Nacht. Continental hat in den vergangenen Jahren in allen Geschäftsbereichen viel in neue Werke investiert, vor allem in Osteuropa und in Asien. Um die Aktienmärkte zu befriedigen, hat der Vorstand zu sehr auf Wachstum gesetzt und die Kapazitäten angesichts absehbarer Abschwächung der Märkte zu stark ausgeweitet. Gleichzeitig sind die Erwartungen an die Rentabilität zu hoch: Eine Rendite von 20 Prozent auf das eingesetzte Kapital ist unter günstigen Bedingungen zu Boomzeiten machbar, aber man kann sie nicht Jahr für Jahr erreichen. Um so schnell wie möglich wieder zweistellige Profite zu erreichen, will der Vorstand jetzt auf Kosten profitabler deutscher Werke vorrangig die neu entstandenen Kapazitäten im Ausland auslasten. Diese Vorgehensweise wurde schon in der Wennemer-Ära eingesetzt. Sie funktioniert wie eine Schablone, die man irgendwann auf jeden Standort übertragen kann.

„In diesem Konzern ist offenbar nichts mehr unmöglich“

Auf jeden? Wie sicher sind denn dann die Arbeitsplätze der Reifensparte in Hannover?

Ein Vorstand hat den Standort Stöcken einmal als den „Nukleus der Reifendivision“ bezeichnet. Hier ist das Zentrum der weltweiten Reifenentwicklung, auch die Produktion wird zentral von hier gesteuert. Ich hoffe, das bleibt so. Aber in diesem Konzern ist offenbar nichts mehr unmöglich.

An etlichen Standorten haben die Belegschaften auf Einkommen verzichtet, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Haben sich diese Opfer gelohnt?

Die Mitarbeiter haben ihren Teil dazu beigetragen, dass es für ihre Standorte eine Perspektive gibt. Davon hat auch der Konzern profitiert: Die Wettbewerbsfähigkeit wurde gestärkt, gleichzeitig hat das Know-how in Deutschland die Expansion überhaupt erst möglich gemacht. Die meisten Produkte werden in den hiesigen Werken entwickelt, um dann mit hohem Aufwand weltweit in die Serienfertigung überführt zu werden. Das treibt die Fixkosten in die Höhe, weshalb die deutschen Standorte im Vergleich zu anderen teuer erscheinen.

Protest mit Plakaten: Continental-Mitarbeiter wehren sich gegen die geplante Schließung des Reifenwerks in Aachen. Quelle: Roberto Pfeil/dpa

Continental hat im Sommer eine „ Corona-Brücke“ vorgeschlagen, um Kündigungen zu vermeiden: Eine Verkürzung der Arbeitszeit sollte genutzt werden, um Mitarbeiter für neue Aufgaben zu qualifizieren. Bei Konkurrenten wie Bosch und ZF gibt es solche Modelle bereits – warum kommen Sie damit bei Conti nicht voran?

Man kann nicht von einer Brücke sprechen, wenn sie deformierte Säulen hat, die nichts tragen. Denn für so eine Vereinbarung muss der Vorstand auch etwas anbieten! Wenn man schon keine Arbeitsplatzgarantie aussprechen möchte, so muss es doch zumindest eine Beschäftigungsperspektive geben. Umsatz runter, Personal runter – das kann jeder. In einem so innovativen Unternehmen wie Continental sollte das nicht die Lösung sein.

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“

Hinter Bosch und ZF stehen Stiftungen, Continental ist an der Börse notiert. Schränkt das den Spielraum der Konzernführung nicht automatisch stärker ein?

Das Argument ist mir zu billig. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich vermisse den Willen des Vorstandes zu einem Weg, der die Interessen aller Beteiligten gleichrangig berücksichtigt. Es kann nicht sein, dass nur die Aktionäre bedient werden und die Beschäftigten hierzulande in die Röhre gucken. Alle müssen in einer Krise ihren Beitrag leisten – vom Vorstand bis zum Azubi, vom Schichtarbeiter bis zum Ingenieur, Kleinaktionäre und Großaktionäre.

Bereits in der nächsten Woche soll der Aufsichtsrat die geplanten Kostensenkungen von einer Milliarde Euro pro Jahr – inklusive Werkschließungen – durchwinken. Welchen Spielraum sehen Sie noch?

Die Sparprogramme sind in der Regel alle auf das Jahr 2024 ausgerichtet, bis dahin soll sich die Restrukturierung amortisieren. Das greift viel zu kurz: Der Vorstand muss erklären, wo der Konzern in zehn Jahren stehen soll. Hier sind die Aufsichtsräte und der Vorsitzende Prof. Wolfgang Reitzle in der Pflicht, entsprechende Antworten einzufordern.

Die Verträge von Conti-Chef Elmar Degenhart und anderer Vorstände laufen 2024 aus. Könnte das den besonderen Fokus des Managements auf dieses Jahr erklären?

Bisher haben wir den Vorstand so nicht kennengelernt. Wenn das aber tatsächlich eine Motivation für die Pläne sein sollte, dann würde ich mir über gelebte Unternehmenswerte und Perspektiven noch mehr Sorgen machen als ohnehin schon.

Zur Person Hasan Allak steht seit zwei Jahren an der Spitze des Conti-Konzernbetriebsrats. Obwohl die IG Metall bei Continental mehr Mitarbeiter vertritt als die IG Bergbau, Chemie, Energie, hat sich der 49-Jährige als Vertreter der Reifensparte bei der Wahl mit deutlicher Mehrheit durchgesetzt. Allak arbeitet seit 1987 bei Conti. Er hat Maschinenschlosser gelernt und später ein Weiterbildungsstudium Change Management absolviert. Als Arbeitnehmervertreter gehört Allak dem Aufsichtsrat des Konzerns an.

Von Jens Heitmann