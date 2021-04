Hannover

Als Continental vor anderthalb Jahren ankündigte, bis zu 30 000 Stellen zu „verändern“, haben das nicht alle Arbeitnehmervertreter automatisch mit „abbauen“ übersetzt. Bei Betriebsräten und Gewerkschaften gab es zumindest die vage Hoffnung, dass in den vom Vorstand angebotenen Verhandlungen zum Umbau der betroffenen Standorte auch Alternativen zum drohenden Verlust von Arbeitsplätzen erörtert würden. Von Kompromissen oder gar einem möglichen Konsens ist inzwischen jedoch keine Rede mehr – der Konzern setzt erkennbar auf die Variante Kahlschlag.

Schwächen gnadenlos offengelegt

Der rasche Wandel des Kerngeschäfts mit Fahrzeugkomponenten, Sensorik und Software legt die Schwächen von Continental in diesem Bereich gnadenlos offen: Der Konzern hat es versäumt, die über viele Jahre erworbenen Unternehmen(steile) straff zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Die sogenannte Automotive-Sparte fällt mehr durch hohe Abschreibungen auf die bei den jeweiligen Übernahmen gezahlten Aufpreise auf als durch Synergien. Deshalb müssen jetzt die Kosten deutlich sinken, um mehr Spielraum für Investitionen in die Elektromobilität oder das autonome Fahren zu gewinnen.

Das würden die Mitarbeiter vielleicht sogar noch akzeptieren – wenn der Vorstand hier konsequent zu Werke ginge. Doch dem ist nicht so: Statt etwa die für die akute Schieflage des Automotive-Bereichs verantwortlichen Manager abzulösen, wird lieber das leistungsfähige Reifenwerk in Aachen dichtgemacht. Wer eine Belegschaft von der Notwendigkeit zur Neujustierung des Konzerns überzeugen will, wäre gut beraten, bei solchen Entscheidungen auch auf den Symbolcharakter zu achten.

Von Jens Heitmann