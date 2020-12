Hannover

Mit mehr Tempo in den Hightech-Bereichen und der Rückbesinnung auf alte Stärken will der neue Continental-Chef Nikolai Setzer den Konzern aus der Krise führen. Der Erfolg in der Autoindustrie hänge immer stärker vom Grad der Vernetzung, von der Sicherheit und dem Komfort der Fahrzeuge ab, sagte der Manager am Mittwoch in Hannover: „Die Software macht den Unterschied.“ Die Konzentration auf neue Wachstumsfelder dürfe aber nicht zu Lasten der Gewinne gehen: „Der Ertrag ist eine ganz, ganz wichtige Säule der Continental.“

Setzer rechnet mit Umsatzrückgang von 16 Prozent

Setzer steht seit Anfang Dezember an der Spitze des Konzerns – sein Vorgänger Elmar Degenhart hatte das Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Die Geschäfte laufen bei Conti schon länger nicht mehr rund, die Corona-Krise hat die Probleme noch verschärft: So steuert das Unternehmen in diesem Jahr abermals auf rote Zahlen zu. Nachdem der Autozulieferer 2019 einen Verlust von rund 1,2 Milliarden Euro verkraften musste, stand nach den ersten neun Monaten 2020 bereits ein Minus in fast der gleichen Höhe zu Buche. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand mit einem Umsatzrückgang von 16 Prozent auf rund 37,5 Milliarden Euro.

Anzeige

Hochleistungsrechner treiben das Wachstum

„Die Software macht den Unterschied“: Nikolai Setzer hat Elmar Degenhart an der Conti-Spitze abgelöst. Quelle: dpa

Insbesondere der Geschäftsbereich Automotive mit Fahrzeugkomponenten, elektronischen Systemen und Software ist zuletzt weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Um die Sparte neu auszurichten, war Setzer im vergangenen Jahr vom Aufsichtsrat als Sprecher des neu geschaffenen Automotive-Boards installiert worden, nachdem er zuvor die Rendite im Reifen-Bereich nach oben getrieben hatte.

Im Prinzip sei man auf diesem Feld gut positioniert, sagte Setzer. Für Hochleistungsrechner, die jeweils Fahrzeugfunktionen aus den Bereichen Sicherheit, Assistenz, Vernetzung und Unterhaltung bündeln, lägen bereits Aufträge mehrerer Autohersteller im Wert von mehr als 4 Milliarden Euro vor. Deshalb wolle Conti das erwartete durchschnittliche Marktwachstum von rund 5 bis 7 Prozent pro Jahr um jeweils rund 2 bis 4 Prozentpunkte übertreffen.

Während sich Setzer in der Automotive-Sparte mit einer operativen Marge zwischen rund 6 und 8 Prozent zufrieden geben will, liegt die Latte für das Gummigeschäft höher: Bei den Reifen sollen operativ 12 bis 16 Prozent vom Umsatz als Gewinn hängenbleiben, für das Industriegeschäft von Contitech werden 9 bis 11 Prozent anvisiert. Aber auch in diesen beiden Bereichen gebe es noch Wachstumschancen, sagte der Conti-Chef.

Setzer hält am geplanten Stellenabbau fest

Beschäftigte des Automobilzulieferers Continental protestieren gegen die geplante Schließung ihres Werkes in Mühlhausen. Quelle: Martin Schutt/dpa

Am geplanten Stellenabbau werde das aber nichts ändern, sagte Setzer. Der Konzern stellt weltweit 30.000 Arbeitsplätze zur Disposition – 13.000 davon in Deutschland. Neben dem Reifenwerk in Aachen will Continental auch andernorts Fabriken schließen oder die Zahl der Beschäftigten verringern. „Das ist auch für mich persönlich bitter und schmerzhaft“, sagte Setzer, der seit 23 Jahren im Konzern arbeitet. „Für unsere Zukunftsfähigkeit ist das aber unabdingbar.“

Die IG Metall hatte kürzlich Verhandlungen mit Continental zur Rettung von Arbeitsplätzen abgebrochen, mit der IG BCE laufen die Gespräche noch. Der Konzern habe keinen Willen erkennen lassen, um über Beschäftigungssicherung zu reden, hieß es vonseiten der IG Metall. Im Werk Babenhausen hat es bereits Warnstreiks gegeben. Auch bei der IG BCE spricht man von stockenden Verhandlungen. Setzer setzt auf dezentrale Lösungen: „Wir machen das Standort für Standort, um die besten Möglichkeiten zu finden.“

Von Jens Heitmann