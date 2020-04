Conti schickt 30.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit – Vorstand will noch mehr sparen

Hannover

Wegen der Corona-Krise fährt Continental kappt seine Produktion und kassiert seine Geschäftsprognose für das laufende Jahr. Durch den Einbruch der Nachfrage und Lücken in den Lieferketten stünden inzwischen 40 Prozent der weltweit 249 Standorte still, teilte der Konzern am Mittwoch in Hannover mit. Für einen Antrag auf Staatshilfe gebe es mit Blick auf die nächsten Monate jedoch keinen Grund, sagte Vorstandschef Elmar Degenhart: „Mit liquiden Mitteln von 6,9 Milliarden Euro sind wir sehr robust aufgestellt.“

In Deutschland hat Continental für die Hälfte der rund 60.000 Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet. „Unser gemeinsames Ziel ist der Schutz unserer Mitarbeiter sowie der Erhalt von Arbeitsplätzen“, sagte Personalchefin Ariane Reinhart. Davon seien alle Bereiche des Konzern betroffen – von der Produktion, über Forschung & Entwicklung bis hin zur Verwaltung. Die Regelung gelte zunächst für mehrere Wochen, je nach Entwicklung der Marktlage seien bis zu zwölf Monate möglich.

Vorstand will noch mehr sparen

Im ersten Quartal hat die Krise bereits deutlich auf das Geschäft durchgeschlagen. Der Umsatz dürfte sich nur auf 9,4 und 9,8 Milliarden Euro belaufen haben, hieß es – nach 11 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die operative Gewinnmarge könne insgesamt noch 2 bis 3 Prozent erreicht haben, im Autogeschäft werde der Wert gegen Null sinken. Von Januar bis März 2018 hatte der Konzern noch eine Gewinnspanne von 8,1 Prozent erreicht. Einen Ausblick auf die nächsten Monate traut sich das Management nicht zu. Zuvor hatte der Conti-Vorstand für das laufende Jahr einen Umsatz von bis zu 44,5 Milliarden Euro erwartet.

Der Konzern will seinen Sparkurs nochmals verschärfen. „In Krisenphasen ist finanzielle Liquidität das oberste Gebot“, sagte Degenhart. Continental werde die Kosten senken und nicht dringend erforderliche Projekte und Investitionen bis auf Weiteres verschieben, wo dies möglich sei. Wichtige Entwicklungsprojekte sowie Vorbereitungen für bevorstehende Serienanläufe werde man aber weiter mit voller Kraft vorantreiben. Continental verfügt nach eigenen Angaben über flüssige Mittel in Höhe von rund 2,3 Milliarden Euro und kann zudem auf zugesagte ungenutzte Kreditlinien von rund 4,6 Milliarden Euro zurückgreifen.

Betriebsrat fordert Verzicht auf Dividende

Der Vorstand hofft darauf, die Produktion in Europa Ende April oder Anfang Mai wieder aufnehmen zu können. Die Voraussetzung dafür sei neben einer Eindämmung der Conora-Seuche jedoch eine intensive Koordination in der Branche, sagte Degenhart. Man blicke mit Sorge auf die zahlreichen kleinen Lieferanten, von denen der Konzern abhängig sei. Viele von ihnen könnten nicht auf hohe Finanzreserven zurückgreifen. Um die Werke in Europa halbwegs geordnet wieder hochfahren zu können, sei eine Vorlaufzeit von mindestens zwei bis drei Wochen erforderlich.

Als Zeichen der Solidarität mit den Beschäftigten will der Vorstand im April auf 10 Prozent seines Gehalts verzichten. Den Arbeitnehmervertretern geht diese Geste nicht weit genug. „Wir regen zur Schonung der Firmenkasse einen Beitrag der Aktionäre als Inhaber des Unternehmens in Form eines Dividendenverzichts an“, sagte Konzernbetriebsratschef Hasan Allak. Zudem sei nicht akzeptabel, dass nicht an allen Standorten das Kurzarbeitergeld aufgestockt werde. „Fehlende tarifvertragliche Regelungen sind kein Grund, innerhalb Deutschlands in der Krise die unternehmensinterne Solidarität zu verweigern.“

Von Jens Heitmann